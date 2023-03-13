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Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek! Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 14:11
BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Son gelişmeleri o noktadan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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