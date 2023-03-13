Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek! Mustafa Destici AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Son gelişmeleri o noktadan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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