3 ilde MLKP operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 3 ilde MLKP silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, MLKP silahlı terör örgütünün açık alan gençlik yapılanması olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF)'nun faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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