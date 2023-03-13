3 ilde MLKP operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.