Meral Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş formülünün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı

Genç konuşmasında şunları dile getirdi: "Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu'nu başkan yardımcısı olarak atayacak.





Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a başkan yardımcısı olarak atayacak. Ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek.

Başkan yardımcısı atayacak demek seçim sürecinde bunların istifa etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü başkan yardımcılığı Amerika'daki gibi değil maalesef. Ön seçim de onun gibi değil."