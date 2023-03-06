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PKK sevici Ahmet Şık adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazı aldı: Skandal sözlerle tehditler savurdu

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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PKK sevici Ahmet Şık adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gazı aldı: Skandal sözlerle tehditler savurdu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin sıralarından vekil olan ve sık sık örgütün sözcülüğüne soyunan TİP vekili Ahmet Şık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası Twitter hesabından iktidara tehditler yağdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Şık, "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır?" ifadelerini kullandı. Şık sözlerinin devamında Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar ve Suriye'ye operasyonları da hedef aldı.

Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı bugün ilan edildi. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, bugün 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.

Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "DOSTLARI" TEHDİTLERE BAŞLADI

Olaylar sıcaklığını korurken Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP sıralarından vekil olan ve sık sık örgütün sözcülüğüne soyunan TİP vekili Ahmet Şık, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası Twitter hesabından iktidara tehditler yağdırdı.

PKK'NIN SÖZCÜSÜ AHMET ŞIK ADAYLIĞINI İLAN EDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN GAZI ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Şık, "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır?" ifadelerini kullandı. Şık sözlerinin devamında Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar ve Suriye'ye operasyonları da hedef aldı.

Şık skandal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak. Karışık sırayla: -15 Temmuz süreci, -Suriye iç savaşında iktidarın üstlendiği rol ve örgütlerle ilişkiler, -Bu ilişkilerin göbeğindeki MİT…"

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TİP'İ ZİYARET ETTİ

Akşener'in masayı dağıtması sonrası yeni ortak arayışına çıkan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı makamında ziyaret etmiş ve birlikte poz vermişti.

"AK PARTİ'Yİ KAPATMA" TEHDİDİ

Şık, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında, AK Parti'yi ve milletvekillerini tehdit etti. AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuşmuştu.

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