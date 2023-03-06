PKK sevici Ahmet Şık adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gazı aldı: Skandal sözlerle tehditler savurdu
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin sıralarından vekil olan ve sık sık örgütün sözcülüğüne soyunan TİP vekili Ahmet Şık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası Twitter hesabından iktidara tehditler yağdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Şık, "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır?" ifadelerini kullandı. Şık sözlerinin devamında Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar ve Suriye'ye operasyonları da hedef aldı.
Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı bugün ilan edildi. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, bugün 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.
Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN "DOSTLARI" TEHDİTLERE BAŞLADI
Olaylar sıcaklığını korurken Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP sıralarından vekil olan ve sık sık örgütün sözcülüğüne soyunan TİP vekili Ahmet Şık, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası Twitter hesabından iktidara tehditler yağdırdı.
PKK'NIN SÖZCÜSÜ AHMET ŞIK ADAYLIĞINI İLAN EDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN GAZI ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Şık, "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır?" ifadelerini kullandı. Şık sözlerinin devamında Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar ve Suriye'ye operasyonları da hedef aldı.
Şık skandal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak. Karışık sırayla: -15 Temmuz süreci, -Suriye iç savaşında iktidarın üstlendiği rol ve örgütlerle ilişkiler, -Bu ilişkilerin göbeğindeki MİT…"
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TİP'İ ZİYARET ETTİ
Akşener'in masayı dağıtması sonrası yeni ortak arayışına çıkan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı makamında ziyaret etmiş ve birlikte poz vermişti.
"AK PARTİ'Yİ KAPATMA" TEHDİDİ
Şık, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında, AK Parti'yi ve milletvekillerini tehdit etti. AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hac ücreti 20-40 bin riyal kaç TL? www.hac.gov.tr durum sorgulama
- Kurtlar Vadisi'nin başrolü yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle gündem olmuştu! Yeni rolüne bakın...
- Tesbih namazı nasıl kılınır, niyet edilir? Berat Kandili namazı kaç rekattır 100 rekat namazın fazileti nedir?
- Berat Kandili'nde adetliyken tespih çekilir mi, hangi dualar okunur? Adetli kadınlar camiye girebilir mi?
- Depremzede taşınma yardımı nasıl alınır? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!
- %7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...
- BERAT KANDİLİ İBADETLERİ! Berat gecesi namazı nasıl kılınır, niyet edilir? 3 Yasin okumak, ayet ve hadisler...
- Twitter çöktü mü son dakika? 6 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
- Mart ayı Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 MART evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-devlet sorgulama ekranı
- SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi keyiflendirecek zam! Ek zam + enflasyon farkı rehber oldu! Yeni maaş 6.702 TL! Temmuz 2023 en düşük emekli maaşı...
- 6 Mart Ankara TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı? Müstakil ve müşterek arsa kazananların isimleri! e-devlet sonuç sorgulama
- Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Anayasa 127. madde ne anlama geliyor?