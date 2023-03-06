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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı: O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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