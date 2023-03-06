Küresel çete Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "meydan okuma" olarak gördü! İşte Batı medyasında Kılıçdaroğlu manşetleri...

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tiyatrosu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla son bulurken adaylık sürecine İYİ Parti'nin saatler içinde masadan kalkıp tekrar oturması damga vurdu. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı onay vermesi ve Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada yüzündeki üzgün ifade gecenin unutulmayan anlarından biri olarak tarihe geçti. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya medyasında da yankı bulurken küresel çete Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir "meydan okuma" olarak tanımladı. Özellikle Wall Street Journal verdiği manşette "Türkiye'de Muhalefet Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim yarışına girdi" ifadelerini kullandı.