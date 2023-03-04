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CHP'den topyekün İYİ Parti liderine siyasi suikast! İtibarını yerle bir ettiler: Testere Meral

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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CHP’den topyekün İYİ Parti liderine siyasi suikast! İtibarını yerle bir ettiler: Testere Meral

6'lı masayı dün dağıtan İYİ Parti lideri Meral Akşener, aylardır omuz omuza yürüdüğü CHP'li isimler tarafından linç ediliyor. İtibar suikastına uğrayan Akşener'e bir darbe de LeMan dergisinden. Adı sıkça duyulan dergi İYİ Parti liderini "Testere Meral" şeklinde çizdi. Eleştiri dozunu hainlikle itham edecek seviyeye çıkaran Merdan Yanardağ TELE 1'deki yayınında Akşener için sınırı aşan ifadeler kullandı. CHP'nin bir diğer kanalı Halk TV ise, Meral Akşener'in "siyasi karizmasını" yerle bir etmek görevinde ana kumanda rolünü oynuyor. İYİ Parti 2 günlük süreç içerisinde CHP'den "dayak üstüne dayak", yerken Akşener'in tüm yaşanan saygısız ifadelere nasıl karşılık vereceği büyük merak konusu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday tartışmaları sonrasında beklenen açıklamayı yapmış, anketleri işaret ederek halkın istediği adayın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savunmuştu.

İmamoğlu ve Yavaş ise gece saatlerinde birbirlerini etiketleyerek paylaştıkları sosyal medya mesajlarıyla Akşener'e kapıyı kapattı.

LEMAN'DAN TESTERELİ AKŞENER KAPAĞI
LeMan, 6'lı masadan çekildiğini açıklayan Akşener'le ilgili bir karikatür yayınladı. LeMan'ın sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri elindeki elektrikli testere ile tasvir edilerek yapılan çizim 'Testere Meral' notuyla paylaşıldı.

MERDAN YANARDAĞ TELE 1'DE AKŞENER'İ HAİNLİKLE İTHAM ETTİ
CHP'nin kanalı TELE 1'de geçtiğimiz günlerde de Akşener'i "seçimi kaybettiren lider" olarak damgalayan Merdan Yanardağ yine çok ithamlarda bulundu:

"Meral Akşener 5'li çetenin operasyonunun parçası haline gelmiştir. 2 yıl bir ittifakın parçası olacaksınız ve seçimlere 2 bucuk ay kala masadan kalkacaksınız. Gerekçesi de dayatmayla karşılaşmış. Kılıçdaroğlu'da kazanacak aday değilmiş. Ben şunu anlamadım dayatmayı kim yapıyor? 5 parti uzlaşmış 1 parti var karşı çıkan. Ölçü ne ölçü kendisi. Bu kadar gayri ciddi bu kadar temelsiz bir değerlendirme görmedim. Akşener Türkiye'nin geleceğine ihanet etmiş durumdadır. "

UCA PAYLAŞIMINDA ŞUNLARI İFADE ETTİ:

"Sayın @meral_aksener dünkü imzayı siz atmadınız mı efendim Bir yıldır konuşulan konu dün mü dayatma oldu @iyiparti GİK kararı Türkiye'nin tek adam garipliğinden daha mı önemli Göreve çağırdığınız CHP'li başkanlar @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06 hayır derse ne yapacaksınız"

HALK TV DE OPERASYONUN KUMANDA MERKEZİ GÖREVİNDE

'İYİ PARTİ ESKİ OY ORANINA ULAŞAMAYACAK'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyaseti hareketlendiren açıklamalarını değerlendiren Bekir Ağırdır, İYİ Parti'nin 2018'deki oyuna ulaşamayacağını söyledi.

Halk Tv Canlı yayınına katılan Mehmet Tezkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Halk TV canlı yayınında konuşan Mehmet Tezkan'ın ifadeleri şöyle:

'Diyor ki tarih mi yazacağız, tarih mi olacağız?' Galiba tarih olmaya doğru bir adım attı. Masadan kalktı.

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