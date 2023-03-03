CHP medyasında Meral Akşener ve İYİ Parti’ye eleştiri yağmuru: İYİ Parti’nin seçmeni oynak bir seçmen

"İYİ PARTİ'NİN SEÇMENİ OYNAK"

Bugünkü durum kabul edilemez bir durum. CHP'li belediye başkanlarında ısrar ediyor bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklese ne olur ki? İYİ Parti seçmeni oynak bir seçmen. Yarısı ülkücü bir seçmen. Taban ve örgütleri de öyle gibi. Akşener'e oy verenlerin büyük çoğunluğu ise liberal isimler.