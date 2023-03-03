CHP medyasında Meral Akşener ve İYİ Parti'ye eleştiri yağmuru: İYİ Parti'nin seçmeni oynak bir seçmen
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada altılı koalisyondan resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu. Bu ayrılık kararı sonrası CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık konusunda çağrıda bulunan Akşener CHP yandaşı medyada bombardımana tutuldu. Halk TV'de Akşener'in konuşması yorumlanırken "Akşener CHP'yi bölme çağrısı yaptı" ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan Halktv.com.tr yazarı Mehmet Tezkan İYİ Parti seçmeni hakkında "oynak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada altılı masadan ayrıldıklarını açıklarken "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunarak aday olmalarını istedi.
Akşener'in bu çağrısı sonrası başta Halk TV gibi CHP yandaşı kanallar ve isimler Meral Akşener'e bu çıkışı nedeniyle sert tepki gösterirken yaşanan olaylar Halk TV'de yorumlandı.
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı yaptığı açıklamada Akşener'in CHP'yi bölme çağrısı yaptığını vurguladı.
CHP'Yİ BÖLME ÇAĞRISI YAPTI
"CHP'yi bölme çağrısı yaparak masadan ayrıldı. Birlikte hareket etmeyeceğini açıkca duyurdu. İYİ Parti artık yalnız kurtluğa soyundu. Tek parti olarak iktidara yürüme hayalleri kuruyorlar."
"Bu tartışma bugün burada bitmiştir. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları önemli. CHP'yi Akşener bölmek istiyor. İmamoğlu ve Yavaş'a baş kaldırı çağrısında bulundu."
Halktv.com.tr yazarı Mehmet Tezkan ise yaptığı yorumda İYİ Parti seçmeninin oynak bir seçmen olduğunun altını çizdi.
"AKŞENER BAHÇELİ TARZINDA KONUŞTU"
Bahçeli'nin tarzıyla konuşuyor. Masadan kalkmayacağına söz vermişti. Dünkü metne imzasını attı. Kurullarımdan onay alacağım demedi ve bilgi vereceğim dedi.
"İYİ PARTİ'NİN SEÇMENİ OYNAK"
Bugünkü durum kabul edilemez bir durum. CHP'li belediye başkanlarında ısrar ediyor bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklese ne olur ki? İYİ Parti seçmeni oynak bir seçmen. Yarısı ülkücü bir seçmen. Taban ve örgütleri de öyle gibi. Akşener'e oy verenlerin büyük çoğunluğu ise liberal isimler.
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