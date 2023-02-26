CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Yaşar Okuyan görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı | Meral Akşener’e şok suçlama











MASAYI DAĞITMAYA KALKARSA...

Yani, Altılı Masa'yı dağıtması durumunda, elinde İP Lideri Meral Akşener'le ilgili içinde belgelerin olduğunu iddia ettiği dosyalar bulunduğunu açıkladı Okuyan. Kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta önceki gün yaptığı paylaşımla da buna açıklık getirdi: "Meral Hanım masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler, şeklindeki açıklamalarımda bahsi geçen belgelerin herhangi bir gizliliği bulunmamakla birlikte geçen zaman sebebiyle toplum hafızasından silinmiş olduklarını tahmin ettiğim gazete kupürleridir. Bu kupürleri yayında da gösterdim hatta! Konuyla ilgili yargı süreci de işlemekte olup, bahsi geçen bu kupürler dava dosyasında da yer almaktadır."

Akşener'in 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı olduğu dönemde cuntanın darbe hazırlıklarına karşın attığı adımlara "suç işlemiş algısıyla" yer verilen dosyanın ilk "4 belgesi" o döneme ait gazete kupürlerinden oluşuyor. Ancak son bölümde yer verilen detaylarda ise Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik engelleme girişimleri somut ifadelerle yer buluyor. Okuyan'a İP içerisinden sözlü olarak gelen ve Kılıçdaroğlu'na da sözlü olarak iletilen bir bilgi şöyle: