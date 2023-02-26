AK Parti’de 14 Mayıs hazırlığı başladı! Listeler çıkarılıyor

Geçen çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 7 saat süren toplantının detayları belli oldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti'de liste hazırlıkları başladı.

EKİP KURULDU

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yer aldığı ekip, bir süredir milletvekilleri listelerinin oluşturulması için çalışmalar yapıyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Başkan Erdoğan'ın söz konusu ekiple bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiği belirtiliyor.