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Meral Akşener'in CHP'lileri hedef alan 'geri zekalılar' çıkışına Faik Öztrak'tan yanıt: "Bana düşmez" deyip geçiştirdi

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Meral Akşener’in CHP’lileri hedef alan ’geri zekalılar’ çıkışına Faik Öztrak’tan yanıt: Bana düşmez deyip geçiştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı CHP'ye 'Saraçhane buluşması' ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmaları üzerinden sert sözlerle yüklendi. 6'lı koalisyon aleyhindeki kendilerini rahatsız eden ve tekzip edilmeyen açıklamaları yapanlara "Geri zekalı" diyerek yüklenen Akşener'e CHP'den yanıt geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında, CHP'ye Saraçhane buluşması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin eleştirilerde bulunmuştu.

CHP'LİLERE VERYANSIN: "AHMAKLIK, SAÇMALIK, GERİ ZEKALILIK"

Akşener, "CHP'de Sayın Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu. Bize söylenen o değil. Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, sonuç geri zekalılık" dedi.

'SARAÇHANE' ÇIKIŞI! "15 TEMMUZ'DA YAPMIŞLARDI YA, ARARDI BENİ SAYIN KILIÇDAROĞLU..."

Akşener, Saraçhane'de yaşananlara ilişkin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesinde bir problem yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı yukarı çıktığımda. Hani Sayın Hande Fırat ile Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya, benim telefonumdan o düzenek kurulurdu, arardı beni sayın Kılıçdaroğlu, ben de onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç, beceremediniz. Sonra ne oldu? 'Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, iç işlerine karışıyor.'" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN AKŞENER'E 'GERİ ZEKALI' YANITI: "BANA DÜŞMEZ" DEYİP GEÇİŞTİRDİ

Akşener'in ittifak ortağı CHP'yi hedef aldığı sert sözler CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in bugün katıldığı bir programdaki Saraçhane mitingiyle ilgili açıklamalarının sorulmasın, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşananları geçiştirdi.

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