Meral Akşener'in CHP'lileri hedef alan 'geri zekalılar' çıkışına Faik Öztrak'tan yanıt: "Bana düşmez" deyip geçiştirdi

'SARAÇHANE' ÇIKIŞI! "15 TEMMUZ'DA YAPMIŞLARDI YA, ARARDI BENİ SAYIN KILIÇDAROĞLU..."

Akşener, Saraçhane'de yaşananlara ilişkin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesinde bir problem yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı yukarı çıktığımda. Hani Sayın Hande Fırat ile Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya, benim telefonumdan o düzenek kurulurdu, arardı beni sayın Kılıçdaroğlu, ben de onu halka gösterirdim. Bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç, beceremediniz. Sonra ne oldu? 'Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, iç işlerine karışıyor.'" ifadelerini kullanmıştı.