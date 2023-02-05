CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia: Elimde dosyası var Kılıçdaroğlu'na da verdim | Para ile anket yaptırıyor
Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonda anlaşmazlıklar krize dönerken, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi.
Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Okuyan, İYİ Parti'nin para karşılığı anketler yaptırdığını, Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı döneme ait elinde belgeler bulunduğunu ve bu belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini söyledi. İşte detaylar.
İYİ PARTİ PARAYLA ANKET YAPTIRIYOR
İYİ Parti'nin oy oranıyla ilgili Okuyan "Oy oranlarına yüzde 15 diyor, kendi parayla yaptırdıkları da yüzde 20, 22, 24 oldu canım.
Parayı bastırırsam ben de sana bu sonuçları çıkarırım. Bunları bana yediremezler." dedi.
Okuyan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin kongresine katıldığını ve daha önce İYİ Parti'nin İzmir'den 5-6 milletvekili çıkarabileceği ancak kongre sonrası bu kararının değiştiğini belirtti. Okuyan bu sebep olarak da Meral Akşener'in ve hemen yanında olan 2-3 kafadarın ucuz politikalarıyla zikzakları olduğunu dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ OLGUSUNU OLUŞTURUYORLAR
CHP'li eski bakan Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kazanamaz kazanamaz' olgusunu oluşturan partinin İYİ Parti olduğunu belirtirken, "Tayyip Bey değil ya. İYİ Parti boyna kıvırıyor. Kazanacak bir adayla çıkmalıyız diyor çıksın peki. Ben de buradan teklif ediyorum Meral Hanım çık. Çık da bir göreyim seni. Son seçimde adaylığını koydun yüzde 7 alamadın be. Partisi 9,98 aldı kendisi yüzde 7'de kaldı." ifadelerini kullandı.
ÇOK GİZLİ BELGELER VAR
Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili çok gizli belgeler olduğunu söyledi. Okuyan "O masayı dağıttığı anda ben başkalarını bilmiyorum kendi adıma konuşuyorum. Sayın Meral Akşener ile ilgili çok gizli belgeler var dosyalar var. Konuşacak çok şey var. Konuşturtmasın beni." dedi.
VATANA İHANET BELGESİ Mİ?
Programın moderatörü Rıdvan Akgün Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu döneme mi ait olduğu ve vatana ihanet belgesi mi olduğunu sorarken, Okuyan cevap vermedi.
PARTİLİLER AKŞENER'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE KONUŞUYOR
Okuyan, "bugün çok net söylüyorum Kılıçdaroğlu'nun adaylığına öyle yapıp buradan bir laf partisinin içinde yapılan negatif konuşmaların hepsi kendi bilgisi dahilinde oluyor. 6'lı masayı dağıtır Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca terslik yaparsa ben burada söylüyorum. Girsin seçime Kılıçdaroğlu da seçime girecek sen de gir. " ifadelerini de kullandı.
MASAYI DAĞITIRSA BEDELİ OLUR
6'lı masadaki diğer partilerin tutumunu bildiğini dile getiren Okuyan, "İYİ Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na daha o masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur. Akşener ile ilgili ona bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben ve benim neslimdeki çok önemli arkadaşlarım kullanacak. Bunlar hayatta. O Meral Akşener'in abisinin hatırına şimdi susma hakkımı kullanıyorum." dedi.
MASAYI DAĞITAN SOKAĞA ÇIKAMAZ
Okuyan ayrıca, 6'lı masayı kim dağıtırsa dağıtsın sokağa çıkamayacağını söyledi.
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