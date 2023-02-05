CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia: Elimde dosyası var Kılıçdaroğlu’na da verdim | Para ile anket yaptırıyor

MASAYI DAĞITIRSA BEDELİ OLUR

6'lı masadaki diğer partilerin tutumunu bildiğini dile getiren Okuyan, "İYİ Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na daha o masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur. Akşener ile ilgili ona bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben ve benim neslimdeki çok önemli arkadaşlarım kullanacak. Bunlar hayatta. O Meral Akşener'in abisinin hatırına şimdi susma hakkımı kullanıyorum." dedi.