Hatay'da bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü 4,5 açıkladı | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesi merkez üssü olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 05.26'da gerçekleştiği duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.26 06:04:43 38.1508 37.8660 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 06:00:46 37.3608 36.8913 49.3 -.- 2.0 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:58:02 37.3492 37.1712 14.5 -.- 2.0 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:57:44 36.6197 29.3030 4.1 -.- 1.3 -.- ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.02.26 05:53:56 37.9888 36.3640 13.3 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:50:53 38.0600 37.2950 5.0 -.- 2.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:47:17 37.9763 39.2208 27.3 -.- 1.1 -.- BUYUKTEPE-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.02.26 05:44:24 38.5728 37.6337 5.0 -.- 1.6 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 05:37:44 37.7225 38.1625 5.0 -.- 1.4 -.- YARMAKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 05:37:25 38.4717 37.5502 6.7 -.- 1.4 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 05:34:10 37.8635 29.4548 5.0 -.- 1.7 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.02.26 05:32:58 36.0158 36.1908 18.8 -.- 2.1 -.- CATBASI-(HATAY) İlksel
2023.02.26 05:30:13 36.5293 36.3200 4.0 -.- 2.1 -.- CAMSEKI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.26 05:26:29 36.0215 35.9405 11.5 -.- 4.3 4.3 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.26 05:24:51 38.0268 36.6072 5.3 -.- 2.4 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:20:01 37.8992 36.3782 6.7 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:18:46 38.0082 36.3530 13.8 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:17:14 38.0660 37.6945 13.2 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 05:15:12 38.3793 42.9435 15.0 -.- 1.6 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN) İlksel
2023.02.26 05:15:11 37.9068 36.4240 2.6 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 05:13:41 36.1837 36.0403 6.9 -.- 2.2 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
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