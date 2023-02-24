İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP’ye sert çıktı! 6’lı koalisyonda Ekrem İmamoğlu krizi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir görüntü çizilerek organizasyon yapılmasına ilişkin ilk kez konuştu. Akşener Kılıçdaroğlu'nu aradığını ulaşamadığını belirtirken CHP Genel Başkanının yanındakiler için de "Geri zekalı" yakıştırmasında bulundu.

Kendisine gösterilen tepkilere karşı çıkan Akşener "Kurmay zekanız olsa beni arardınız ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" diye çıkıştı.

İşte Akşener'in o gece ile ilgili söylediği ve 6'lı masada büyük krize neden olacak o sözler...