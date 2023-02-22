İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişiği kesildi! Akşener Paçacı'nın rövanşını aldı
CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurmuştu. Akıllara "Dosyaları getirdi mi?" sorusu gelirken, Millet İttifakı'nın diğer üyesi İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü. Daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İYİ Partili Cihan Paçacı'nın görevinden alınmasının rövanşını alan Meral Akşener, CHP'nin Okuyan ile yollarını ayırmasına neden oldu. Tepkiler sonrası CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan yürütmesi durumunda sokağa çıkamayacak hale getirecek belgelere sahip olduğunu söyleyerek tehdit eden Yaşar Okuyan bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta Okuyan'ın elindeki kağıtlar dikkat çekti ve 'Belgeler geldi mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söylemiş ve bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'i açık açık tehdit etmişti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" sözleriyle gündem olmuştu.
"KILIÇDAROĞLU İÇİN KAZANAMAZ ALGISI OLUŞTURUYOR!"
Okuyan, "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?" demişti.
CHP'li Yaşar Okuyan ayrıca, "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor" ifadelerini de kullanmıştı.
BELGELERİ GETİRDİ Mİ?
Okuyan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğraflarda elinin dolu olduğu görüldü. Bu da belgeleri paylaşıp paylaşmadığı konusunda meraka neden oldu.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
İYİ Pari Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akşener'e tehditler savuran Okuyan'ı "baştacı" eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü:
İYİ PARTİ CİHAN PAÇACI'YA EL ÇEKTİRMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" demişti.
İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını vermişti.
Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi.
İYİ PARTİ'DEN KARŞI HAMLE: OKUYAN'IN CHP'DEN İLİŞKİSİ KESİLDİ
CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. "Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var" diyen Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede elindeki dosya dikkat çekmişti.
Akıllara "Dosyaları getirdi mi?" sorusu geldi. Öte yandan Millet İttifakı'nın diğer üyesi İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
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