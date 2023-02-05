Yaşar Okuyan'ın sözleri İYİ Parti'nin dengesini bozdu! Ümit Dikbayır belgelerin doğruluğu zımnen kabul etti: "Allah aşkına biraz susun"

YAŞAR OKUYAN'DAN AKŞENER'E BOMBARDIMAN

İttifak içindeki adaylık krizi zaten başlı başına bir sorun olarak göze çarparken eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili kullandığı ifadeler Türk siyaset gündemine bomba gibi düştü.

"İYİ PARTİ PARAYLA ANKET YAPTIRIYOR"

Okuyan, İYİ Parti'nin para karşılığı anketler yaptırdığını, Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı döneme ait elinde belgeler bulunduğunu ve bu belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini söyledi.