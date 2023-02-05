Yaşar Okuyan'ın sözleri İYİ Parti'nin dengesini bozdu! Ümit Dikbayır belgelerin doğruluğu zımnen kabul etti: "Allah aşkına biraz susun"
Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerine az bir süre adaylık konusundaki kriz devam ederken, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba bir çıkış geldi. Akşener hakkında elinde dosyalar olduğunu söyleyen Okuyan "İYİ Parti para karşılığı anket yaptırıyor" ifadelerini kullandı. Okuyan'ın bu çıkışı sonrası İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır " “Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun" ifadelerini kullandı. Dikbayır'ın Okuyan'ın hedef almaması belgelerin doğruluğunu zımnen kabul ettiği şeklinde yorumlandı.
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki gerginlik de tırmanıyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki çıkışları İYİ Partili isimler tarafından veto edilirken, gözler artık ittifakın 13 Şubat'ta yapacağı açıklamaya çevrildi.
YAŞAR OKUYAN'DAN AKŞENER'E BOMBARDIMAN
İttifak içindeki adaylık krizi zaten başlı başına bir sorun olarak göze çarparken eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili kullandığı ifadeler Türk siyaset gündemine bomba gibi düştü.
"İYİ PARTİ PARAYLA ANKET YAPTIRIYOR"
Okuyan, İYİ Parti'nin para karşılığı anketler yaptırdığını, Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı döneme ait elinde belgeler bulunduğunu ve bu belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini söyledi.
"OY ORANLARINI YÜKSEK GÖSTERİYORLAR"
İYİ Parti'nin oy oranıyla ilgili Okuyan "Oy oranlarına yüzde 15 diyor, kendi parayla yaptırdıkları da yüzde 20, 22, 24 oldu canım." ifadelerini kullandı.
"ÇIK DA GÖREYİM SENİ"
CHP'li eski bakan Okuyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kazanamaz kazanamaz' olgusunu oluşturan partinin İYİ Parti olduğunu belirtirken, "Tayyip Bey değil ya. İYİ Parti boyna kıvırıyor. Kazanacak bir adayla çıkmalıyız diyor çıksın peki. Ben de buradan teklif ediyorum Meral Hanım çık. Çık da bir göreyim seni. Son seçimde adaylığını koydun yüzde 7 alamadın be. Partisi 9,98 aldı kendisi yüzde 7'de kaldı." ifadelerini kullandı.
"ÇOK GİZLİ BELGELER VAR"
Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili çok gizli belgeler olduğunu söyledi. Okuyan "O masayı dağıttığı anda ben başkalarını bilmiyorum kendi adıma konuşuyorum. Sayın Meral Akşener ile ilgili çok gizli belgeler var dosyalar var. Konuşacak çok şey var. Konuşturtmasın beni." dedi.
Okuyan'ın bu sözleri İYİ Parti cephesinde tepki toplarken İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan çok ilginç bir çıkış geldi.
DİKBAYIR'DAN OKUYAN'A "ALLAH AŞKINA BİRAZ SUSUN"
Ümit Dikbayır Yaşar Okuyan'a "belgeleri açıkla" diyeceğine "Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun, Herkes siyaset uzmanı, profesörü oldu, Biraz sabır, az kaldı" ifadeleriyle Okuyan'a susması konusunda çağrıda bulundu.
Okuyan'ın sözleri sonrasında İYİ Parti'de dengeler bozulurken Akşener'in Okuyan'ın sözlerine ne yanıt vereceği merak konusu.
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