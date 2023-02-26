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CHP'de 'geri zekalı' alarmı: Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in hakaretleri sonrası harekete geçti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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CHP’de ’geri zekalı’ alarmı: Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener’in hakaretleri sonrası harekete geçti

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilim geçtiğimiz günlerde tavan yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimleri açıkça hedef alıp, "geri zekalılık ve ahmaklık" yapmakla itham etti. Hakaret dolu açıklamalar sonrasında, CHP Genel Başkanı'nın partinin üst kurmaylarını, Parti Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı CHP'ye 'Saraçhane buluşması' ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmaları üzerinden sert sözlerle yüklenmişti. 6'lı koalisyon aleyhindeki kendilerini rahatsız eden ve tekzip edilmeyen açıklamaları yapanlara "Saçmalık, ahmaklık, geri zekâlılık. Aynı işte geri zekâlılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor....Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" diyerek yüklenen Akşener'e CHP'den yanıt gelmişti. Almanya ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında olan ve Akşener'in hedef aldığı isimlerden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.

Krizin ise 'geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu' ortaya çıktı.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI!

Öztrak'ın Akşener'in hakaret dolu sözlerini geçiştirmesi ardından bir başka gelişme daha yaşandı. 9 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti Meclisi Toplantısı yaşanan felaket sonrası ertelenmişti.

Ancak Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin üst kurmaylarını yani Parti Meclisi Üyeleri toplantısını yapma kararı aldığı ve Parti Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu partinin desteğini alarak masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

İşte o belge:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi: "09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Gündem:

1: Saygı duruşu

2: Genel Başkanın Sunuşu

3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

5: Dilek ve öneriler"

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