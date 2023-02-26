CHP’de ’geri zekalı’ alarmı: Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener’in hakaretleri sonrası harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı CHP'ye 'Saraçhane buluşması' ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmaları üzerinden sert sözlerle yüklenmişti. 6'lı koalisyon aleyhindeki kendilerini rahatsız eden ve tekzip edilmeyen açıklamaları yapanlara "Saçmalık, ahmaklık, geri zekâlılık. Aynı işte geri zekâlılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor....Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" diyerek yüklenen Akşener'e CHP'den yanıt gelmişti. Almanya ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında olan ve Akşener'in hedef aldığı isimlerden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.

Krizin ise 'geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu' ortaya çıktı.