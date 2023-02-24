Kemal Kılıçdaroğlu depremden siyaset devşirmeyi sürdürüyor! Devletin ’konut yapma’ sözünü tehdit olarak niteledi

"TEK DERTLERİ VAR SEÇİM" VE "ÇADIR YOK" MANİPÜLASYONU

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar, seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. Deprem için hiçbir şey yapmayan bu iktidar, seçim stratejisinin peşine düştü. Onlar konut pazarlama işine girdiler. Tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim. Depremin 19'uncu gününde hala çadır götüremedi.

Aslında insanları konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Biz gidersek bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız diyorlar. İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar. Bu saatten sonra korkmamız gereken şey korkunun kendisidir. Tabi ki barınma sorununuz çözülecek, tabi ki konutlarınız yapılacak, yeni evlerinize kavuşacaksınız. Erdoğan iki beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor. "