Kemal Kılıçdaroğlu depremden siyaset devşirmeyi sürdürüyor! Devletin 'konut yapma' sözünü tehdit olarak niteledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler üzerinden siyaset devşirdi. Devletin yaraları sarma sözünü 'tehdit' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal cümleler sarfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi görmezden gelen CHP lideri, algısını, "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor." diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü. Öte yandan yayınlanan videoda CHP liderinin önünde yer alan kitap ise sosyal medyada gündem oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar en az 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra devlet bütün imkanlarıyla seferber oldu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun çaba sürerken muhalefet partilerinin temsilcileri ise algı operasyonlarına girişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler üzerinden siyaset devşirdi.
KONUT YAPMA SÖZÜNÜ 'TEHDİT' OLARAK NİTELEDİ
Devletin yaraları sarma sözünü 'tehdit' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal cümleler sarfetti.
"1 SENE DAHA VERMEZSENİZ EVSİZ BARKSIZ KALIRSINIZ" YALANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi görmezden gelen CHP lideri, algısını, "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor." diye konuştu.
Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü.
"TEK DERTLERİ VAR SEÇİM" VE "ÇADIR YOK" MANİPÜLASYONU
Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İktidar, seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. Deprem için hiçbir şey yapmayan bu iktidar, seçim stratejisinin peşine düştü. Onlar konut pazarlama işine girdiler. Tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim. Depremin 19'uncu gününde hala çadır götüremedi.
Aslında insanları konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Biz gidersek bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız diyorlar. İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar. Bu saatten sonra korkmamız gereken şey korkunun kendisidir. Tabi ki barınma sorununuz çözülecek, tabi ki konutlarınız yapılacak, yeni evlerinize kavuşacaksınız. Erdoğan iki beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor. "
VİDEODAKİ KİTAP GÜNDEM OLDU: "ALEVİ KİMLİĞİNE KARŞI ÇIKAN İYİ PARTİ'YE MEYDAN OKUMAK İÇİN Mİ MASAYA KOYDUN?"
Öte yandan yayınlanan videoda CHP liderinin önünde yer alan kitap ise sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi inancı için önem arz eden Sahife-i Seccadiye isimli kitaba videoda yer vermesi Twitter'da geniş yankı buldu.
Kılıçdaroğlu'nun deprem temalı videosunda verdiği mesajın ne olduğu merak konusu olurken gelen tepkilerden bazıları ise şöyle sıralandı:
"Çok küçük detay ama Sahife-i Seccadiye kitabının okunmasını anlarım, okunması gerekir şurda siyasi kimlikli birinin konuşmasını yaparken göze sokulmasını anlayamam nasıl basiretsiz insanları danışman yaptınız kendinize çok yazık."
"Laiklik elden gitmiş… "Sahife-i Seccadiye" her şeyin önüne geçmiş çok şükür…"
"Şiâ 'nın başucu kitabı "Sahife-i Seccadiye" yi masaya koyarak nasıl bir mesaj vermeyi amaçladınız sayın Kılıçdaroğlu? Her fırsatta İslam'a, sünnî tarikatlara saldıran kitlenizi coşturmak için mi, Alevi kimliğiniz üzerinden adaylığınıza karşı çıkan İP'e meydan okumak için mi?"
"Sahife-i seccadiye? Şiilerin dördüncü imamı, Zeynelâbidîn lakabiyla meşhur olan Ali bin Hüseyin'in dua ve münacatlarını ihtiva eden bir kitaptır. Şimdi de bu video ile İran'a ve yurtiçindeki şiilere göz kırpıyor bay Kemal."
İYİ PARTİ'NİN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA 'ALEVİ' VETOSU
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, geçtiğimiz yıl katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını ifade eden Oral, "Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." diyerek adaylık kapısını kapatmıştı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da benzer bir çıkışta bulunarak, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" demişti. Bu gelişmeler iki parti arasında gerilime neden olmuş, iki isim de İYİ Parti'de geri plandaki görevlere çekilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...
- Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika
- Aylarca bekleyenler kazandı! 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Acele edin son 3 gün...
- 4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız!
- Sivas'ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika
- ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 24 Şubat Ateş Kuşları 5. bölüm yayınlandı mı? Yeni bölümde neler oldu?
- Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! 1 fincanı bile yeterli...
- TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 | Bugün hangi diziler var? ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Cuma yayınlanan dizi ve film listesi...
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran'ın hislerine ne cevap verecek? 21. bölümü saat kaçta? Yayın akışı...
- 4A 4B 4C'li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...
- 2. el konut kredisi nasıl alınır? Şartları neler, kimler yararlanabilir? Düşük faizli konut kampanyası işlemleri başladı! Esnek ödeme uygulaması...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Hasar Dereceleri neler? Az hasarlı, hasarsız ne demek?