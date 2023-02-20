20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'Hatay Havalimanı'nı biz onardık' algısına sert tepki: "Kalyon İnşaat 5 günde bitirip milletimize teslim etti"

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'Hatay Havalimanı'nı biz onardık' algısına sert tepki: "Kalyon İnşaat 5 günde bitirip milletimize teslim etti"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin ’Hatay Havalimanı’nı biz onardık’ algısına sert tepki: Kalyon İnşaat 5 günde bitirip milletimize teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partileri, algı operasyonlarıyla devletin çalışmalarını akamete uğratma gayretine girişti. İlk andan itibaren tüm imkanlarıyla 11 ilde çalışmalarını yürüten hükümeti, "Devlet yok" diyerek hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi sonrası hasar gören Hatay Havalimanı'nı "biz onardık" algısına girişmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kentte yaptığı açıklamada, bu manipülasyonlar üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Yalan bunlarda diz boyu. Haddini bil bu işlerden anlamazsın sen" diyen Başkan Erdoğan, "İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu. Ama bunlarda doğruluk, dürüstlük maalesef yok." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün depremden en çok etkilenen illerin başında yer alan Hatay'ı ziyaret etti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerle görüşen Başkan Erdoğan daha sonra AFAD merkezinde açıklamalarda bulundu.

Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin, bağlantı yollarının onarılmasıyla 1 hafta içinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtıklarını belirten Başkan Erdoğan, CHP'nin 'Hatay Havalimanı'nı biz onardık' algısına da sert tepki gösterdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

KILIÇDAROĞLU'NA 'HATAY' TEPKİSİ: "HADDİNİ BİL, SEN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN, BİR GÜN DE DÜRÜST OL"

"Ana muhalefetin başındaki zat, Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim.

"YALAN BUNLARDA DİZ BOYU"

Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve 'yerinde git gör' dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu.

"KALYON İNŞAAT 5 GÜNDE BİTİRİP MİLLETİMİZE TESLİM ETTİ"

İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu. Ama bunlarda doğruluk, dürüstlük maalesef yok.

Biz iletişimdeki sıkıntılarda bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar ve mevcut altyapının çalışır hale getirilmesine çalıştık."

CHP’li isimler şehirleri enkaz altında bıraktılar!
Başkan Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesinde

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA