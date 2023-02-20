Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'Hatay Havalimanı'nı biz onardık' algısına sert tepki: "Kalyon İnşaat 5 günde bitirip milletimize teslim etti"

İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

KILIÇDAROĞLU'NA 'HATAY' TEPKİSİ: "HADDİNİ BİL, SEN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN, BİR GÜN DE DÜRÜST OL"

"Ana muhalefetin başındaki zat, Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim.