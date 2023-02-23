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CHP'li Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'den kirli algı operasyonu: İddiasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri yalanladı

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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CHP’li Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel’den kirli algı operasyonu: İddiasını Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntüleri yalanladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olan depremler sonrası devletin yaraları sarma çabası topyekün sürerken, muhalefet temsilcileri ise giriştikleri algı operasyonlarıyla bu zorlu mücadeleyi akamete uğratmaya çalışıyor. Daha önce sahada "Devlet yok" yalanını ortaya atan muhalefet temsilcileri bu kez de "Çadır yok" provokasyonuna girişti. CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, partisi tarafından fonlanan Halk TV'de "Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" diyerek bölgeye bir tane bile çadır gitmediğini öne sürdü. Güzel'in iddialarını ise geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları boşa çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 43 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.

Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Afetin yaşandığı 11 ile Bakanlar gönderildi, koordinasyon için bu illere geçici Valiler görevlendirildi. AFAD'ından Kızılay'ına, UMKE'sinden JAK'ına, her kurum canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

Muhalefet partisi temsilcileri ise sahadaki çalışmaları karalama telaşıma girişti. "Daha önce devlet yok" algısına soyunan muhalefet bu kez de "çadır yok" provokasyonuna imza attı.

Muhalefet partisi liderleri ve muhalefete yakınlığıyla bilinen isimler, sahadaki çalışmaları karalama telaşına girişti. "Devlet yok, salgın var" şeklinde manipülasyonlar istediğini alamayan muhalefet, son olarak deprem bölgesinde bulunan bakanları hedef aldı.

Bu olay tüm sıcaklığını korurken CHP deprem üzerinden yine siyaset devşirerek çirkin bir provokasyona soyundu. CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, partisi tarafından fonlanan Halk TV'de yeni bir manipülasyona imza attı.

HEM YALAN KONUŞTU HEM DE "BENİ SİLİVRİ'YE ATIN" DEYİP YAYGARA KOPARDI

Bölgede bir tane bile çadır olmadığını iddia eden Güzel, "Burada kalacak insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz" dedi.

CHP'li Güzel, "Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" diyerek skandal sözlerini sürdürdü.

YALANINI KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKARDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Defne'de kurulan çadır kenti etmişti. Bu detay CHP'li İbrahim Güzel'in bile isteye yaydığı provokasyonun en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmaylar Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan çadır kentte

"Bir tane bile çadır yok" yaygarası koparılan Defne'deki çadır kentten bir başka kare... Üstelik çadırların üzerinde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu yer alıyor.

AFAD BÖLGEYE EK 6000 ÇADIR DAHA GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan Hatay'da geride bıraktığımız günlerde meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası AFAD, Defne ilçesine 6.000 çadır daha göndermişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bölgedeki çadır kurulumu ve altyapı çalışmalarında boy göstermişti. Bölgeye AFAD ve Kızılay'ın çadırları kurulmuştu.

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