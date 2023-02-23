CHP’li Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel’den kirli algı operasyonu: İddiasını Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntüleri yalanladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 43 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.

Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Afetin yaşandığı 11 ile Bakanlar gönderildi, koordinasyon için bu illere geçici Valiler görevlendirildi. AFAD'ından Kızılay'ına, UMKE'sinden JAK'ına, her kurum canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

Muhalefet partisi temsilcileri ise sahadaki çalışmaları karalama telaşıma girişti. "Daha önce devlet yok" algısına soyunan muhalefet bu kez de "çadır yok" provokasyonuna imza attı.