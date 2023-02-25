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Kemal Kılıçdaroğlu depremden siyaset devşirmeyi sürdürüyor! Devletin 'konut yapma' sözünü tehdit olarak niteledi

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Giriş: 25.02.2023 00:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler üzerinden siyaset devşirdi. Devletin yaraları sarma sözünü 'tehdit' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal cümleler sarfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi görmezden gelen CHP lideri, algısını, "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor." diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü. Öte yandan yayınlanan videoda CHP liderinin önünde yer alan kitap ise sosyal medyada gündem oldu.
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