105 kişiye mezar olan Rende Sitesi’ndeki çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Kolon kesmenin nedeni...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çok sayıda kişiye mezar olan bu bloklarla ilgili Rende'nin suçunun sabit olduğu, somut delillerin olduğu ancak Rende'nin sorgusunda kolon kesme eylemini kabul etmediği gibi herhangi bir pişmanlık da göstermediği, itiraz yazısında yer aldı. Şüphelinin cezaevi koşullarında hastalıklarıyla ilgili tedavisinin mümkün olduğu, gerektiğinde hastaneye sevkinin de kolaylıkla yapılabileceği hatırlatıldı. Cezaevi koşullarının Rende için uygun olup olmayacağıyla ilgili ise herhangi bir Adli Tıp Kurumu raporunun da dosyada mevcut olmadığı vurgulandı.