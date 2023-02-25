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105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'ndeki çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Kolon kesmenin nedeni...

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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105 kişiye mezar olan Rende Sitesi’ndeki çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Kolon kesmenin nedeni...

Hatay’da 105 kişiye mezar olan 4 bloklu Rende Sitesi’nin 2 bloğunun yıkılmasıyla ilgili yaş haddi nedeniyle serbest bırakılan site sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende yeniden tutuklandı. Yapılan incelemede siteden arka kısmında bulunan iki 2 bloğun sağlam olduğu dikkat çekerken yıkılan binalarda Rende'nin kolon kesme işlemini neden yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde 105 kişi Hatay'daki 4 bloklu Rende Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasıyla hayatını kaybetti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Arif Sami Rende Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rende, Eskişehir Şehir Hastanesine sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

KIZINA ANAOKULU AÇMAK İÇİN KOLONLARI KESTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şikayetçi ve tanıkların ifadelerine göre, Arif Sami Rende, kızına anaokulu açmak amacıyla öndeki 2 bloğun kolonlarında kesme işlemi gerçekleştirdi. Savcılık bu iddialarla ilgili incelemede bulundu.

DİĞER 2 BLOK AYAKTA

Savcılık, olay yerinde yıkılan binaları tek tek inceleyerek Rende Sitesi'nde arkada bulunan 2 bloğun sapa sağlam ayakta olduğunu, Arif Sami Rende'nin kolon kesme işlemi yaptığı 2 bloğun ise yıkıldığı tespitinde bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çok sayıda kişiye mezar olan bu bloklarla ilgili Rende'nin suçunun sabit olduğu, somut delillerin olduğu ancak Rende'nin sorgusunda kolon kesme eylemini kabul etmediği gibi herhangi bir pişmanlık da göstermediği, itiraz yazısında yer aldı. Şüphelinin cezaevi koşullarında hastalıklarıyla ilgili tedavisinin mümkün olduğu, gerektiğinde hastaneye sevkinin de kolaylıkla yapılabileceği hatırlatıldı. Cezaevi koşullarının Rende için uygun olup olmayacağıyla ilgili ise herhangi bir Adli Tıp Kurumu raporunun da dosyada mevcut olmadığı vurgulandı.

HSK O SAVCI HAKKINDA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da kolonların kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatıldı. Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Bakanlık harekete geçti! O savcıya inceleme BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! O SAVCIYA İNCELEME

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