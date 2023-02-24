Yeni deprem hangi bölgede bekleniyor? O faylar tetiklendi! Kahramanmaraş depremi için uyaran Alican Kop A Haber'de açıkladı
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkım yaşandı. Yaşanan depremin ardından bölgede yeni depremler de yaşanırken Deprem Uzmanı Alican Kop A Haber ekranlarında olası yeni depremin hangi bölgede olabileceğini açıkladı. Bölgedeki fayların durumunu yorumlayan Kop, bölgede çok büyük bir levha hareketi yaşandığının altını çizdi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
KSÜ Deprem Araştırma ve Risk Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop A Haber ekranlarında Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi ve sonraki süreçte yaşanabilecek depremleri değerlendirdi.
110 YILLIK FAZLADAN BİRİKİM OLDU
Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem tehlikesi vardı. Her 400 yılda bir deprem oluyordu. 110 yıllık daha fazla enerji birikimi oldu ve .76'lık bir deprem oldu.
ÇOK BÜYÜK BİR LEVHA HAREKETİ
110 yıllık enerji birikimi bir başka fay hattının da kırılmasına neden oldu. Sıradan bir deprem yaşamıyoruz. Biz depremden çok büyük bir levha hareketi yaşıyoruz. 300 kilometreden fazla bir fay kırığı oluştu.
BİNGÖL VE REYHANLI...
Deprem sonrası kırılan segmentin uçlarına doğru enerji yayıldı. Bingöl bölgesi ve Reyhanlı bölgesinde yeni depremler olabilir. Bu büyüklükte olacağını sanmıyorum. Bu bölgede artık büyük bir deprem 400 yıl sonra beklenir.
ENERJİ NE TARAFA DOĞRU GİDECEK?
Buradaki enerjinin ne tarafa doğru gideceği önemli. Adana civarında aktif faylar yok. Çardak fayına bakmak lazım. Göksun'da depremler devam ediyor. Buradaki faylar daha küçük faylar.
Oralarda daha büyük depremlerin olacağını sanmıyorum. Bölgedeki faylar 30-40 kilometre olduğu için Adana'da büyük depremler olacağına yönelik bilgilere halkımız inanmasın
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