Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi istismarı! Asrın felaketine "abartı" diyen CHP lideri İzmir'deki sel baskınına "tam bir afet" demişti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde ülke olarak her kesimden insanın tepkisini çekti. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin dünya genelinde "asrın felaketi" olarak tanımlanmasını "depremin sorumluluğundan kaçmak için algı operasyonu yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini "suçlu" ilan etmeye çalıştı. Aynı Kılıçdaroğlu İzmir'deki sel felaketi için "tam bir afet" ifadesini kullanarak CHP'li Başkan Tunç Soyer ve ekibini kendince aklamaya çalışmıştı. Kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ikili tavrı sonrası şu sorunun cevabını merak ediyor: Deprem ve afet olayları sadece CHP'li belediyelerin olduğu illerde olunca mı yüreğin sızlayacak?
Türkiye tarihinin en büyük doğal afetiyle başa çıkmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pradoks içeren açıklamaları dikkat çekiyor.
PARADOKS İÇEREN AÇIKLAMALAR
Kılıçdaroğlu tüm dünyanın 'asrın felaketi' olarak kabul ettiği depremler için, "Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık, biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz' diye.
Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz?
Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
SELE AFET DEMİŞTİ
Oysa aynı Kılıçdaroğlu İzmir'de 6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen sel için ise, "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" şeklinde konuşmuştu.
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