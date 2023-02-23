Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi istismarı! Asrın felaketine "abartı" diyen CHP lideri İzmir'deki sel baskınına "tam bir afet" demişti

PARADOKS İÇEREN AÇIKLAMALAR

Kılıçdaroğlu tüm dünyanın 'asrın felaketi' olarak kabul ettiği depremler için, "Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık, biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz' diye.

Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz?

Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.