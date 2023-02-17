Türkiye TV başından ayrılmadı! Rekor bağış rekor izlenme

"Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 Milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti. Ayrıca Ali Kibar 50 Milyon TL, Midpoint cafe 1 Milyon TL, Skechers Türkiye 5 Milyon TL, FLO Mağazacılık 5 Milyon TL, SDF Grup 5 Milyon TL, Serdar Adalı 15 Milyon TL, Bilal Nadirkök 1 Milyon TL, Mehmet Çelik 1 milyon TL, Papillon Reklam Ajansı 1 Milyon TL, Avukat Rezan Epözdemir 3 Milyon TL, Çağatay Başer babası adına 5 Milyon TL, Galateks Elazığ 5 Milyon TL, Beyazıt Öztürk 20,000 adet termal battaniye, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3,300,000 TL, Vakıf Katılım 1 Milyar TL, Halil İbrahim Demirhan 60 Milyon TL, Trendyol 100 Milyon TL, POLL Production 2 Milyon TL, İpekyol 5 Milyon TL, İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL, Ahmet Fuat Türkmen, Türkmen Ailesi ve Al Tekstil adına 10 Milyon TL, MBM İnşaat 2 Milyon TL, Sarıyer Spor Kulübü 1 milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Çilek Konsept 2 Milyon TL, Çotanak Yağ Ordu Altaş Şirketler Grubu 2 Milyon TL, Alagöz Holding 30 Milyon TL, Akmercan Holding 30 Milyon TL, Dinç Şirketler Grubu 2 Milyon TL, Tudors 1 Milyon TL, Astaş Holding 10 Milyon TL, Papara 25 milyon TL, Arda Güler 6 Milyon TL, Ahmet Türkoğlu 10 Milyon TL, Haluk Görgün 10 Milyon TL, BMD 7 Milyon TL, Nihat Hatipoğlu 200 bin TL, Ferdi Temür 2 Milyon TL, Seyfettin Selim 2 Milyon TL, Selim Öztürk 2 milyon TL, Yılmaz Babaoğlu 1 Milyon TL, Mehmet Taş 1 Milyon TL, Ergünler Lojistik 5 Milyon TL, Kuzu Grup 10 Milyon TL, Hasan Aydın 40 Milyon TL, Atış Yapı 10 Milyon TL, Hakan Akkaya 106 Milyon 750 Bin TL,, Berat Güler 5 Milyon TL, , Abdullah Altuğ 188 Milyon 300 Bin TL, Seyfettin Selim 2 milyon TL, Kömürcüoğlu Madencilik 1 Milyon TL, Atilla Ayar 1 Milyon TL, Boğaziçi Savunma 10 Milyon TL, Esnaf ve İşadamları Derneği 1 Milyon TL, Eren Ronan 4 Milyon TL, Özgür Özevin 1 Milyon TL, Hasan Aydın 40 Milyon TL, Mehmet Nesim Utangaç 22 Milyon 596 Bin TL, , Hakan Berlin 1 Milyon TL, Burak Kaya 5 Milyon TL, Tarık Başaran 1 Milyon TL, Furkan Aymaz 5 Milyon TL, Selim Öztürk 2 Milyon TL, Mercity inşaat 1 Milyon TL, Büyük Kutlu Eğitim Sağlık Yardım Vakfı 5 Milyon TL, Tay Grup 50 Milyon TL İlker Sarikaya Emlak Yatırım 1 Milyar TL, Menderes Beyazkurt 300 Milyon TL, Özyurtlar Holding 5 Milyon TL, Dilan Polat Kliniği 3 Milyon 250 Bin TL, Adem Demirtaş 1 Milyon TL, Ergünler Lojistik 5 Milyon TL, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, Ekşioğlu Vakfı 5 Milyon TL, Cem Osman Sokullu 10 Milyon TL, Fatih Bal 2 Milyon TL, Ali Sinan Yeşilyurt 10 Milyon TL, Azim Grup Holding 1 Milyon TL, Erbakan Malkoç 1 Milyon TL, Fatih Ay 25 Milyon TL, Çalık Holding 20 Milyon TL, Seyidoğlu Gıda 1 Milyon TL, Uzmar Denizcilik YK Bşk Ahmet Noyan Altuğ 5 Milyon TL, CNV Yapı 2 Milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Türksat 60 Milyon TL, Gürsu Grup 1 Milyon TL, Karakoç Grup 1 Milyon TL, Artı Değer İnşaat 1 Milyon TL, Besa İnşaat 3 Milyon TL ve 3 ev, Akdemir Grup 3 Milyon TL, Askon 5 Milyon TL, Özağaç Sendikası 2 Milyon 250 bin TL, NZL Grup 1 Milyon TL, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 3 Milyon TL, Ayhan Yıldızeli 2 Milyon TL, DEİK 10 Milyon TL, Teskom 200 Milyon TL, Skala Ajans 1,5 Milyon TL, Torku 15 Milyon TL, Bilal Sağır 30 Milyon TL, Sancak Holding 20 Milyon TL, KAMU SEN 2 Milyon TL, Aselsan çalışanları 10 milyon TL, Başkent İnşaat 11,5 Milyon TL, Ventura 1 Milyon TL, Kocaeli Erzurumlular Fed 1 Milyon, Adalet Vakfı 3 Milyon TL, Mirzaoğlu Grup 3 Milyon TL, , Bekiroğlu İnşaat 1 Milyon TL, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 5 Milyon TL, Emre Belözoğlu bir yıllık maaş, Horoz Holding 5 Milyon TL, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 1 Milyon Euro."