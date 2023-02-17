Nusret'ten deprem bölgesi için yardım! 25 milyon TL bağış
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı. İşletmeci Nusret Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 10 ili birden etkiledi.
Yaşanan felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı.
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yaraların sarılması adına AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nusret Gökçe, "Evet o gün, bugün. Devlet - millet el ele Nusret markası olarak 25 milyon TL AFAD'a bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiyem" ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları açıklandı mı? 10 bin polis alımı kontenjan sayıları belli oldu mu, başvurular ne zaman?
- Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...
- İstiğfar DUASI ANLAMI | Büyük günahlar için Tövbe duası nedir, nasıl edilir? Tevbe duası Türkçe-Arapça okunuşu! 100 istiğfar nasıl çekilir?
- Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor, Arka Sokaklar...
- Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Miraç Kandili orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Diyanet ile detaylar 2023
- Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...
- Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...
- Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? Son dakika haber geldi! Azra bebeğin sağlık durumu...
- Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...
- YÖK SON AÇIKLAMALAR! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?
- THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır 2023? THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | Şartlar, kontenjanlar, ücretsiz dil eğitimi...
- 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...