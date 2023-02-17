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Nusret'ten deprem bölgesi için yardım! 25 milyon TL bağış

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Nusret’ten deprem bölgesi için yardım! 25 milyon TL bağış

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı. İşletmeci Nusret Gökçe de sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 10 ili birden etkiledi.

Yaşanan felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaraların sarılması için bölgeye yardım yağdı.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yaraların sarılması adına AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nusret Gökçe, "Evet o gün, bugün. Devlet - millet el ele Nusret markası olarak 25 milyon TL AFAD'a bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiyem" ifadelerine yer verdi.

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