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Ünlüler de "Türkiye Tek Yürek" dedi: Asrın kampanyasında seferber oldular

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkıma uğradı. Devlet tüm imkanlarıyla sahada yer alırken, STK'lar ve vatandaşlar da elinden geleni yaparak yaraları sarmaya başladı. Ulusal TV kanalları ve radyolar aracılığıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında rekor miktarda bağış toplandı. Halkbank 7 milyar TL yardım, VakıfBank 12 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. İşte tarih yazılan geceden öne çıkan kareler...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 00:35 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 00:49
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Ünlüler de Türkiye Tek Yürek dedi: Asrın kampanyasında seferber oldular

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlüler de Türkiye Tek Yürek dedi: Asrın kampanyasında seferber oldular

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu.

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Ünlüler de Türkiye Tek Yürek dedi: Asrın kampanyasında seferber oldular

Halkbank 7 milyar TL yardım, VakıfBank 12 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı.

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Ünlüler de Türkiye Tek Yürek dedi: Asrın kampanyasında seferber oldular

İşte tarihi geceden öne çıkan kareler;

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Ünlüler de Türkiye Tek Yürek dedi: Asrın kampanyasında seferber oldular