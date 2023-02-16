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Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Afetin ilk gününden beri bölgeye yardım yağarken dün televizyon kanallarını düzenlediği ortak programda 115 milyar 146 milyon 528 bin TL yardım toplandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı. Yayında yer alan isimlerden olan Bestemsu Özdemir ise gözyaşlarını tutamadı. Olayın fazla içinde bulunduğunu söyleyen Özdemir, "O yüzden çok zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:57
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Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından afet bölgeleri için ortak yayında bağış topladı.

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Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Programda yer alan ünlü isimlerden Bestemsu Özdemir ise bir süre gözyaşlarını tutamadı.

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Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Depremin ardından yardım yapmak için Hatay'a giden oyuncu Bestemsu Özdemir, programda bağışları toplarken duygusal anlar yaşadı.

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Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Acun Ilıcalı oyuncunun ağladığını görünce konuşmasını keserek "Bestemsu çok ağlıyor çok duygulandı orada da biz de öğrensek aslında" dedi.

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Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Hatay'dan yeni döndüğünü zor anlar yaşadığını söyleyen Özdemir, "Olayın fazla içinde bulundum o yüzden de zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.