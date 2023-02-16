Bestemsu Özdemir Türkiye Tek Yürek yayınında gözyaşlarına boğuldu! “Çok zorlanıyorum”

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Afetin ilk gününden beri bölgeye yardım yağarken dün televizyon kanallarını düzenlediği ortak programda 115 milyar 146 milyon 528 bin TL yardım toplandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı. Yayında yer alan isimlerden olan Bestemsu Özdemir ise gözyaşlarını tutamadı. Olayın fazla içinde bulunduğunu söyleyen Özdemir, "O yüzden çok zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.