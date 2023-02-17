Türkiye örnek kampanyaya imza attı! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok: TÜSİAD'ımız ölü taklidi yaptı
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizde yıkıma yol açarken, Türkiye yaralarını sarmak için kolları sıvadı. 15 Şubat Çarşamba akşamı 213 televizyon, 562 radyonun ortak yayını ile yapılan kampanyada 115 milyar toplandı. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bu örnek kampanyayı köşesine taşırken, kampanyaya katılmayan holding, işadamları, zengin aileler ve TÜSİAD'a tepki gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde yaraların sarılması için şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir yardım kampanyasına imza atıldı.
213 televizyon, 562 radyonun ortak yayını ile yapılan kampanyada bağış miktarı 115 milyar lirayı aştı. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimleri bir araya getiren kampanyaya, Türkiye'nin dört bir yanından kumbaralarındaki paralarını bağışlayan çocuklar damga vurdu.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugün köşesinde kampanyaya da yer verdi. Altınok yardımda bulunmayan bazı isimlere tepki gösterdi.
İşte Altınok'un yazısında yer alan o kısım:
SERMAYE SINIFTA KALDI
Dün Türkiye örnek bir yardım kampanyasının altına imza attı. Tüm televizyonlarda aynı anda yayımlayan kampanyayla 115 milyar TL civarında para toplandı.
Lafı dolandırmaya gerek yok. Halkımızın ve resmi kurumların büyük destek verdiği gecede birkaç istisna dışında holdinglerimiz, işadamlarımız, zengin ailelerimiz, TÜSİAD'ımız ölü taklidi yaptılar.
Öyle ya, sadece geçen yıl devletin vazgeçtiği vergi miktarının yüz milyarlarca olduğu düşünülürse 115 milyar lira sermayemiz için nedir ki?
Ama biten, geçip giden bir şey yok...
Yük orada, orta yerde duruyor.
Bir an önce kendilerini de sahneye bekliyoruz.
BİZİMLE DEĞİLLER
"Türkiye Tek Yürek" isimli kampanyada kimsenin elini tutan yoktu...
Günlerdir "Yardım toplayacağız, program yapacağız ama engelleniyoruz" diye ağlayan çığırtkan takımı da pekâlâ katılabilirdi.
Ama tüm enerjilerini ulusal yardım kampanyasını itibarsızlaştırmak için harcamayı tercih ettiler.
Eski parayla konuşan bir esnafın "50 bin TL'lik" bağışını "50 milyar" diye telaffuz etmesini bile kullandılar.
Bugünlerde, müsilaj gibi su yüzüne çıkan toplumsal tortunun alkışıyla başı dönen bu lüzumsuzlar, çiğ insanlar, bizimle olmadıklarını kolektif hafızamıza kazıdılar.
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