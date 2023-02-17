Türkiye örnek kampanyaya imza attı! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok: TÜSİAD’ımız ölü taklidi yaptı









Öyle ya, sadece geçen yıl devletin vazgeçtiği vergi miktarının yüz milyarlarca olduğu düşünülürse 115 milyar lira sermayemiz için nedir ki?

Ama biten, geçip giden bir şey yok...

Yük orada, orta yerde duruyor.

Bir an önce kendilerini de sahneye bekliyoruz.