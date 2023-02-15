HaberlerGaleriTürkiye Tek Yürek BAĞIŞ MİKTARLARI | Kim ne kadar, kaç TL yaptı? Ortak Yayın en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!
Türkiye Tek Yürek BAĞIŞ MİKTARLARI | Kim ne kadar, kaç TL yaptı? Ortak Yayın en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!
Türkiye Tek Yürek ortak yayını Maraş merkezli gerçekleşen yüzyılın felaketi olarak anılan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından yaraların hızlıca sarılabilmesi için düzenlendi. Tüm Türkiye el ele vererek yaraları sarmak için elini taşın altına koydu. Vatandaşlar arama motorlarında kimin ne kadar bağış yaptığını öğrenmeye çalışıyor. İşte tüm dünyaya örnek olan Türkiye Tek Yürek ortak yayınının detayları...