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Haberler Galeri Türkiye Tek Yürek BAĞIŞ MİKTARLARI | Kim ne kadar, kaç TL yaptı? Ortak Yayın en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Türkiye Tek Yürek BAĞIŞ MİKTARLARI | Kim ne kadar, kaç TL yaptı? Ortak Yayın en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Türkiye Tek Yürek ortak yayını Maraş merkezli gerçekleşen yüzyılın felaketi olarak anılan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından yaraların hızlıca sarılabilmesi için düzenlendi. Tüm Türkiye el ele vererek yaraları sarmak için elini taşın altına koydu. Vatandaşlar arama motorlarında kimin ne kadar bağış yaptığını öğrenmeye çalışıyor. İşte tüm dünyaya örnek olan Türkiye Tek Yürek ortak yayınının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 20:49
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Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Ortak yayın kim ne kadar bağış yaptı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaraların sarılabilmesi için televizyonlar orta yayın gerçekleştiriyor. Yayın sırasında ünlüler, iş insanları ve birçok isim Türkiye için tek yürek oldu. Peki Türkiye Tek Yürek kim ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağış ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Türkiye Tek Yürek yardım programı, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00 'de başladı.

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Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Türkiye Tek Yürek yardım programı, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00 'de başladı.

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Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılacak.

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Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanya hakkında, ''15 Şubat saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.'' dedi.