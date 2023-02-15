Türkiye Tek Yürek BAĞIŞ MİKTARLARI | Kim ne kadar, kaç TL yaptı? Ortak Yayın en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!

Ortak yayın kim ne kadar bağış yaptı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaraların sarılabilmesi için televizyonlar orta yayın gerçekleştiriyor. Yayın sırasında ünlüler, iş insanları ve birçok isim Türkiye için tek yürek oldu. Peki Türkiye Tek Yürek kim ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağış ne kadar, kaç TL?