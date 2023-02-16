Türkiye Tek Yürek kampanyasına vatandaşlardan duygulandıran mesajlar: Okul harçlıkları doğum parası ve daha niceleri

Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.

MEHMET AMCAYA UMRE SÜRPRİZİ

Hac ve umre firması sahibi Dr. Erkan Aydın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde yaşayan ve umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlamasıyla gündeme gelen 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan'ı bedelsiz olarak umreye göndermeyi taahhüt etti.

Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.

Antalya'dan Yüksel Çimeç, iki kızının akıllı saat almak için biriktirdikleri 2 bin 200 lirayı, kendisinin de hac için biriktirdiği 60 bin lirayı bağışladığını bildirdi.

1999 yılındaki Gölcük depremini yaşayan emekli astsubay Özcan İleri, mart ayının emekli maaşı olan 13 bin lirayı bağışladı.