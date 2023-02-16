16 Şubat 2023, Perşembe
Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyarlar toplandı!
Türkiye 9 saatlik aralarla iki büyük depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından yaraların hızla sarılabilmesi için televizyonlar ortak yayın kampanyası gerçekleştirdi. 15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de başlayan canlı yayının saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Peki Tek Yürek Ortak Yayın saat kaçta bitecek?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 02:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 02:56
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