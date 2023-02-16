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Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyarlar toplandı!

Türkiye 9 saatlik aralarla iki büyük depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından yaraların hızla sarılabilmesi için televizyonlar ortak yayın kampanyası gerçekleştirdi. 15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de başlayan canlı yayının saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Peki Tek Yürek Ortak Yayın saat kaçta bitecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 02:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 02:56
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Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyarlar toplandı!

Tek Yürek Türkiye ortak yayını saat kaçta bitecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. 15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de başlayan programın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki ortak yayın saat kaçta bitecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyorlar toplandı!

TEK YÜREK ORTAK YAYIN NE ZAMAN BİTECEK?

15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da başlayan Türkiye Tek Yürek ortak yayının saat 03.00'de sona erdi.

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Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyorlar toplandı!

NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında saat 02:51 itibariyle toplam nakit tutarı 115 milyar 146 milyon 582 bin TL oldu.

SMS yardımı ise 9 milyon 10 bin TL'ye ulaştı.

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Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyorlar toplandı!

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi.

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Tek Yürek Ortak Yayın ne zaman, SAAT KAÇTA BİTECEK? Dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik gecesinde Milyorlar toplandı!

SANAT, İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALDI

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak.