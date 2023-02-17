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AFAD açıkladı: 10 bin TL'lik 'Hane Başı Destek Ödemeleri başladı! Az hasarlı binalara devlet desteği var mı?

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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AFAD açıkladı: 10 bin TL’lik ’Hane Başı Destek Ödemeleri başladı! Az hasarlı binalara devlet desteği var mı?

AFAD 10 bin TL'lik 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilip, "Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır" denildi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi. Peki E devletten bina hasar sorgulama nasıl yapılır? Az hasarlı binalara devlet desteği var mı? Binada az hasarlı ne demek? İşte detaylar...

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığınca kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır" denildi.



Hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir. Hane Başı Destek Ödemeleri, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır" denildi.

BAKAN KURUM'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.

HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşları adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebiliyor, konu hakkındaki bilgilere ulaşabiliyor.

Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.

HASAR TESPİT TANIMLARI

HASARSIZ BİNALAR:

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakıncayoktur.

ORTA HASARLI BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

AĞIR HASARLI BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.

ACİL YIKILACAK BİNALAR:

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

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