Arnavutluk'tan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon euro! Başbakan Edi Rama: "Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık"

"ERDOĞAN'IN BİZLER İÇİN YAPTIKLARINI UNUTMADIK"

Ülkelerinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını aktaran Rama, "Elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin fantastik çabaları sayesinde her şeyin başarıya ulaşacağından eminim." diye konuştu.