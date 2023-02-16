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Arnavutluk'tan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon euro! Başbakan Edi Rama: "Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık"

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Arnavutluk’tan Türkiye Tek Yürek kampanyasına 1 milyon euro! Başbakan Edi Rama: Erdoğan’ın bizler için yaptıklarını unutmadık

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı ve depremzedeler için rekor bağışın toplandığı ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama yaptığı açıklamada Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıklarken "Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

ULUSAL YAS İLAN ETTİLER

Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.

"ERDOĞAN'IN BİZLER İÇİN YAPTIKLARINI UNUTMADIK"

Ülkelerinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını aktaran Rama, "Elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin fantastik çabaları sayesinde her şeyin başarıya ulaşacağından eminim." diye konuştu.

1 MİLYON EURO BAĞIŞ

"Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışlıyoruz" diyen Rama, "Çok olmadığını, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyorum. Şu an elimizden gelen bu. Önemli olan kalplerimizin bir olması ve elimizden geleni yapmamız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk’tan 1 milyon euro destek ARNAVUTLUK'TAN 1 MİLYON EURO DESTEK

Türkiye Tek Yürek! Rekor miktarda bağış

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