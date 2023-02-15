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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Tek Yürek kampanyasına destek: Bu yükün altından kalkacağız

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Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye Tek Yürek kampanyasına destek: Bu yükün altından kalkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası ulusal televizyon ve radyo kanallarının ortaklaşa düzenlediği Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına telefon ile canlı bağlantı yaptı. Tüm zamanların rekorunun kırılacağına inandığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu yükün altından kalkacağız" şeklinde konuştu.

Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın, saat 20.00'den itibaren tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayına telefonla bağlanara önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu yükün altından kalkacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

"ENKAZ ALTINDA TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Depremin ardından devletin tüm birimlerinin afet bölgesi için seferber edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlattı.

"BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Bu yükün altından kalkacağız. Hazine ve Maliye'den buradan bir destek verdik, destek vermeye devam edecek. 1 yıl içerisinde biz bu konutları sahiplerine teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan: Bu yükün altından kalkacağız BAŞKAN ERDOĞAN: BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ

CANLI YAYIN | Türkiye Tek Yürek!

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