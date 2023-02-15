Başkan Erdoğan’dan Türkiye Tek Yürek kampanyasına destek: Bu yükün altından kalkacağız

"ENKAZ ALTINDA TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Depremin ardından devletin tüm birimlerinin afet bölgesi için seferber edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kabine üyeleri ve kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlattı.

"BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Bu yükün altından kalkacağız. Hazine ve Maliye'den buradan bir destek verdik, destek vermeye devam edecek. 1 yıl içerisinde biz bu konutları sahiplerine teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.