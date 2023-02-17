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Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye, asrın felaketinde yaraların sarılması için şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimlerin bir araya geldiği, 213 televizyon, 562 radyonun ortak yayın yaptığı kampanyada bağış miktarı 115 milyar lirayı aştı. Türkiye tek yürek olmuş depremzedeler için tarihi bir kampanyaya imza atarken sosyal medyadaki "organize kötülük" yine sahneye çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas konuyla ilgili "Tansu Çiller'e haksızlık" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:19
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Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

Türkiye, asrın felaketinde yaraların sarılması için şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı. 213 televizyon, 562 radyonun ortak yayını ile yapılan kampanyada bağış miktarı 115 milyar lirayı aştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

'Türkiye Tek Yürek' olmuş depremzedeler için tarihi bir kampanyaya imza atarken bazıları bağış kampanyasını hazmedemedi.

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Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas da konuyla ilgili "Tansu Çiller'e haksızlık" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Barlas'ın o yazısı:

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Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

Çarşamba akşamı saatler boyunca ekran başında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasını izledik. Tarihi bir gecede rekor bir bağış toplandı. Türkiye'den Azerbaycan'a tam 213 TV kanalı ve 562 radyo bu tarihi yardım programını canlı yayınladı. CHP medyası ise bu tarihi günü görmezden geldi.

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Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

Yayının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan arayıp, "Kabine toplantısında 135 milyon liralık yardım topladık" dedi ve ekledi: "Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir." Turkuvaz Medya da kampanyaya 700 milyon liralık bir bağışla destek verdi.