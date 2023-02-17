Bağış kampanyasını hazmedemediler! Organize kötülük sosyal medyada sahneye çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye, asrın felaketinde yaraların sarılması için şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından isimlerin bir araya geldiği, 213 televizyon, 562 radyonun ortak yayın yaptığı kampanyada bağış miktarı 115 milyar lirayı aştı. Türkiye tek yürek olmuş depremzedeler için tarihi bir kampanyaya imza atarken sosyal medyadaki "organize kötülük" yine sahneye çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas konuyla ilgili "Tansu Çiller'e haksızlık" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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