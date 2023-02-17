Malatya’da deprem konutları olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evler sapasağlam kaldı
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken vatandaşlarımız hayatlarını yitirdi. A Haber ekibi Malatya’da 2 büyük depreme karşı ayakta kalan deprem konutu olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evleri ekrana taşıdı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde 2 büyük deprem Türkiye'yi derinden sarstı. İlki Kahramanmaraş'ın Pazarcık, ikincisi ise Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'ı direkt etkiledi. Bölge çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi toplam 108 bin 812 kilometre kare alanı vurdu. Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla. Öte yandan Malatya'da deprem konutları sarsıntılardan sapasağlam çıktı. 102 adet çelik konstrüksiyonlu evler sapasağlam duruyor.
Bölgeye giden A Haber ekibinden Barış Türel canlı yayında şunları aktardı:
"Malatya'da depremde binlerce konut yıkıldı ancak yıkılmayan konutlar da var. 6,8 şiddetindeki Elazığ depreminden de en çok etkilenen il Malatya olmuştu. Malatya TOKİ eliyle 6 binden fazla konur yapıldı. Bunların arasında köy tipi konutlar ve toplu konutlar var. Kale ilçesi Bent Mahallesi'ne Elazığ'daki depremin hemen ardından 102 adet çelik konstrüksiyonlu köy tipi evler yapıldı.
Bu evlerin hiçbirinde bir hasar yok. İnsanlar içlerinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor ve evler sapasağlam şekilde ayakta durmaya devam ediyorlar. Etrafı gezdiğimizde evler en ufak bir hasar dahi göremedik. Evler 1 yıl önce yapıldı ve depremzedelere teslim edildi. Bu evler 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremden etkilenmediler. Burada hayat normal akışında devam ediyor.
Biz de burada bir evin hemen dışın ve içini gezdik. Evlerin 92 metrekare oturumu var. Bu evin 1,5 dönümlük bir arsası var. A Haber kamerasından da görüldüğü gibi evde herhangi bir hasar veya çizik yok. Burada 102 adet çelik konstrüksiyonlu köy tipi ev yapılmıştı ve hak sahiplerine teslim edilmişti. İşte bunlarda hiçbir hasar meydana gelmedi.
Buradaki evlerin sağlamlığı TOKİ yapılarına olan güvenin önemini ortaya koyuyor. Bu evin içinde de gezdiğimizde herhangi bir olumsuz durum olmadığını biz de gördük. Evin içinde duvarlarda bir çizik dahi oluşmamış ve vatandaşlar güvenle evlerinde oturuyorlar."
A Haber mikrofonuna konulan ev sahibi Murat:
"Evlerimizde hasar yok, çelik konstrüksiyonlu olduğu için sorun yaşamadık. 2 sene önce Elazığ'da olan depremde evlerimiz yıkıldı. Devletimiz bu evleri yaptı bize. Kahramanmaraş'ta olan 2 büyük deprem bizi hiçbir şekilde bizi etkilemedi. Evimizi hiç terk etmedik. Malatya'dan misafirlerimizi de burada misafir ettik. TOKİ evlerinde azla bir çizik ve bir problem yok.
Deprem geldiğinde biz Allah'ın gazabında korkup yerimizden kalkıyoruz, daha önceki depremlerden korktuğumuz için yerimizden kalkıyoruz yoksa evlerimizde hiçbir problem yok. Biz de Elazığ'daki depremden etkilendi. Allah devletimizden razı osun burayı bize yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızdan eksik etmesin.
Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güç kuvvet versin. Bu evleri yapıp bize verdiler. Şimdi bizler Malatya'daki depremzede kardeşlerimizi burada misafir ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun üç ve kuvvet versin. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum kalan kardeşlerimize sifalar olsun."
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