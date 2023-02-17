Malatya’da deprem konutları olarak yapılan çelik konstrüksiyonlu evler sapasağlam kaldı

Biz de burada bir evin hemen dışın ve içini gezdik. Evlerin 92 metrekare oturumu var. Bu evin 1,5 dönümlük bir arsası var. A Haber kamerasından da görüldüğü gibi evde herhangi bir hasar veya çizik yok. Burada 102 adet çelik konstrüksiyonlu köy tipi ev yapılmıştı ve hak sahiplerine teslim edilmişti. İşte bunlarda hiçbir hasar meydana gelmedi.