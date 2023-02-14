Tüm radyo ve televizyonlar Türkiye için tek yürek oldu! Tarihi yayında rekor miktarda bağış toplandı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINA KATILDI: "MİLLETİMİZ YÜCE GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERECEKTİR"

Yardım kampanyasına telefon ile canlı bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. 2 yıkıcı deprem 11 ilimizde ciddi bir yıkıma yol açtı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve arama çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. 250 bin görevlimiz ile çalışmalar hızlandırılmıştır. Şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalar için kolları hemen sıvadık. Mart başında 30 bin konutun inşasına başlıyoruz. Milletimizin bu tür durumlardaki tutumunu geçmişteki afetlerinden çok iyi biliyoruz. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.

Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. İlk anda 100 milyar olarak Hazine Maliye'den destek verdik. Bundan sonra da konut yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edecektir."