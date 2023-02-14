Tüm radyo ve televizyonlar Türkiye için tek yürek oldu! Tarihi yayında rekor miktarda bağış toplandı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL
Kahramaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında yer aldığı ulusal televizyon kanalları Turkuvaz Medya çatısı altında yardım gecesi düzenlendi. Kampanyaya ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katıldı. Tahmin edilen akşın çok daha ötesinde bir süreye yayılan tarihi gecede toplamda 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ildeki milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin etkileri sürüyor. Depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu.
Televizyon kanallarının, deprem sonrası yaraları sarmaya katkıda bulunmak için gerçekleştirmeye hazırlandığı yardım gecesi ise dev bir kampanyaya dönüştü.
Yardım gecesine yerel, bölgesel, ulusal tüm televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılım sağladı.
Televizyon kanallarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenen yardım kampanyası programı tüm kanallar ve radyo istasyonları tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırıldı.
Yardımlar, Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplandı.
SMS YARDIM YAPMAK İÇİN;
"TEKYÜREK" YAZIP 1866'YA MESAJ GÖNDERİN 50 TL BAĞIŞLAYIN
"TEKYÜREK" YAZIP 2668'E MESAJ GÖNDERİN 50 TL BAĞIŞLAYIN
SAAT 02.50 İTİBARIYLA TOPLANAN MİKTAR 115 MİLYAR 146 MİLYON 528 BİN TL OLDU
9 MİLYON 10 BİN ADET SMS ATILDI
YARDIM HESAPLARI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR32 0001 0017 4555 5555 5553 60
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR05 0001 0017 0017 4555 5555 5553 61
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR75 0001 0017 0017 4555 5555 5553 62
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SWIFT TCZBTR2A
İLK BÜYÜK BAĞIŞ ZİRVE HOLDİNG TURKUVAZ MEDYA'DAN
Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.
Turkuvaz Medya güvenlik görevlileri 50 bin liralık bağışta bulundu. Esra Erol ekip arkadaşlarının örnek davranışı karşısında gözyaşlarını tutamadı.
TURKUVAZ MEDYA ÇATISI ALTINDA DEV BAĞIŞLAR
- Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu 950 milyon TL
- TCMB (Şahap Kavcıoğlu) 30 milyar TL
- Ziraat Bankası 20 milyar TL
- Vakıfbank 12 milyar TL
- Halkbank 7 milyar TL
- Turkcell 3,5 milyar TL
- Cengiz Holding (Mehmet Cengiz) 3 milyar TL
- BAYKAR 2 milyar TL
- Türk Telekom 2 milyar TL
- Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL
- Türkiye Sigorta (Atilla Benli) 2 milyar TL
- TMSF 2 milyar TL
- THY 2 milyar TL
- Ahmet Ahlatçı 150 milyon TL
- İsmini vermeyen bir vatandaş 50 milyon TL
- Zorlu Grubu 30 milyon TL
- Avrupa Konutları 20 milyon TL
- DAP Yapı 10 milyon TL
- Memur Sen (Ali Yalçın) 10 milyon TL
- Filli Boya 10 milyon 250 bin TL
- Gülle Tekstil 1 milyon TL
(İLK 1 SAATTE TOPLAM DESTEK EN AZ 55 MİLYAR 266 MİLYON TL)
Yayından öne çıkan diğer büyük meblağ bağışlar ise şöyle:
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 3 milyar 600 milyon TL
- Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 1 milyon euro
- Emlak Konut 1 milyar TL
- Limak Holding 100 milyon TL
- Trendyol 100 milyon TL
- Demirören Holding 50 milyon TL
- Eti 10 milyon TL
- Doğuş Holding 500 milyon TL
- Ahmet Fuat Türkmen 10 milyon TL
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 1 maaş
- Maher Holding 3 milyon TL
- SOCAR Türkiye 3,5 milyon TL
- Acun Ilıcalı 5 milyon TL
- Tansu Çiller 1 milyon TL
- Fettah Tamince 120 milyon TL
- Neşet Koçkar 50 milyon TL
- Abdürrahim Albayrak 7 milyon TL
- Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL
- Erden Timur 250 milyon TL
- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL
- Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL
- Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıllık maaşını bağışladı.
- Alagöz Holding 30 milyon TL
- Akmercan Holding 30 milyon TL
- ASTAŞ Holding 10 milyon TL
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 aylık maaşını bağışladı.
- Çetinkaya Mağazaları 10 milyon TL bağışta bulundu.
- Çelikler Holding 150 milyon TL bağışladı.
- Türksat 60 milyon TL bağışladı
- Teskom (Abdülkadir Akgül) 200 milyon TL
- Torku 15 milyon TL
- Zafer Benli 25 milyon TL
- Aselsan 10 milyon TL
- Sancak Holding 20 milyon TL
- Akzirve Şirketler 30 milyon TL
- Uğur Vergili 11,5 milyon TL
- Alagöz Holding 30 milyon TL, Edin Visca (Boşnak Futbolcu) 100 bin euro (Yaklaşık 2 milyon TL), MÜSİAD 10 milyon TL, Cihan Kamer 220 milyon TL (Toplamda 300 milyon TL), Medgün Grup 10 Milyon TL, Mustafa Aktaş 5 Milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL, Skechers 5 milyon TL, Midpoint Cafeler 1 milyon TL, FLO Mağazacılık 5 milyon TL, Tefaş 1 Milyon TL, Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha, MESA Holding 13 Milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL, Usta İnşaat 1 Milyon TL, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 25 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 maaşını bağışladı, Kibar Holding 50 milyon TL, LC Waikiki 200 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi aralarında topladığı 3 milyon 300 bin TL'yi bağışladı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1 maaşını bağışladı, Ahmet Fuat Türkmen 10 milyon TL bağışladı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 1 milyon lira bağışladı, Oğuzhan Uğur 500 bin TL, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 maaşını bağışladı, Dünya Ahıska Türkleri Başkanı 1 milyon dolar, TİSK 25 Milyon TL, Avşar Sağlık Hizmetleri 1 Milyon TL, Tekdağ Ailesi adına 2 Milyon TL,
- Koton 5 Milyon TL, Redstone Gayrimenkul 5 Milyon TL, Can Holding 5 Milyon TL, Haluk Ilıcan 1 Milyon TL, Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL, Ali Kibar 50 Milyon TL, SDF Grup 5 Milyon TL, Serdar Adalı 15 Milyon TL, Bilal Nadirkök 1 Milyon TL, Mehmet Çelik 1 milyon TL, Papillon Reklam Ajansı 1 Milyon TL, Avukat Rezan Epözdemir 3 Milyon TL, Çağatay Başer babası adına 5 Milyon TL, Galateks Elazığ 5 Milyon TL, Beyazıt Öztürk 20,000 adet termal battaniye, POLL Production 2 Milyon TL, İpekyol 5 Milyon TL, İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL, Ahmet Fuat Türkmen, Türkmen Ailesi ve Al Tekstil adına 10 Milyon TL, MBM İnşaat 2 Milyon TL, Sarıyer Spor Kulübü 1 milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Çilek Konsept 2 Milyon, Çotanak Yağ Ordu Altaş Şirketler Grubu 2 Milyon TL
- Özbek İnşaat 1 Milyon TL, Yeşilyurt Çelik 3 Milyon TL, Zinkan Metal 2 Milyon TL, Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL, Levent Kılınç 1 Milyon TL, Ankar Gücü 10 Milyon TL, Karaman Klüp 3 Milyon, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL.
BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINA KATILDI: "MİLLETİMİZ YÜCE GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERECEKTİR"
Yardım kampanyasına telefon ile canlı bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
"Bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. 2 yıkıcı deprem 11 ilimizde ciddi bir yıkıma yol açtı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve arama çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. 250 bin görevlimiz ile çalışmalar hızlandırılmıştır. Şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalar için kolları hemen sıvadık. Mart başında 30 bin konutun inşasına başlıyoruz. Milletimizin bu tür durumlardaki tutumunu geçmişteki afetlerinden çok iyi biliyoruz. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.
Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. İlk anda 100 milyar olarak Hazine Maliye'den destek verdik. Bundan sonra da konut yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edecektir."
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınına yolladığı videoda, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.
Uluslararas yardım talebinde bulunan Guterres, Türkçe olarak "Seninleyiz Türkiye" ifadelerini kullandı.
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