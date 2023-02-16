Bağışlara vergi indirimi uygulanacak! AFAD ve Kızılay bağışlarında geçerli olacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyaya, siyaset dünyası ve sendikalar başta olmak üzere çok sayıda kesim destek verdi. Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına, siyaset dünyası ve sendikalar başta olmak üzere her kesimden destek geldi.
TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.
Ortak yayın, yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı yayınlandı.
AFAD VE KIZILAY YARDIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapılıyor.
Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılayın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.
Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor. Ayni bağışlar AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek. Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yavru Vatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayatı
- Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Atasay Mücevherat kurucusu Cihan Kamer hayatı ve kariyeri
- 1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?
- Ali Erbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hayatı
- 50 milyar TL Bağışladım dedi geceye damga vurdu! Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir? Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras son dakika bağış açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, kaç TL? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaç tane maaş alıyor? Türkiye Tek Yürek Kampanyasına hangi maaşını bağışladı?
- Milyon mu milyar mı daha büyük? 1 milyonda ne kadar sıfır var? Trilyon Katrilyon, Sekstilyon... Büyükten küçüğe sıralaması
- Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN/SMS | Ortak Yayın Kızılay bağışı nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası Kızılay yardım bilgileri
- Türkiye Tek Yürek kim ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Kahramanmaraş depremi en fazla bağış yapan isim kim? Ünlüler, İş İnsanları Türkiye için el ele verdi!
- Türkiye Tek Yürek CANLI İZLE! ATV ortak yayın kesintisiz, Full HD izle! 15 Şubat ATV, Kanal D, Show TV, trt1, TV8, A Haber anlık şifresiz yayın
- Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi? Hangi kanalda? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift hayatı
- Didem Arslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaç kez evlendi? Türkiye Tek Yürek kampanyası Didem Arslan Yılmaz kariyeri ve hayatı