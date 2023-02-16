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Bağışlara vergi indirimi uygulanacak! AFAD ve Kızılay bağışlarında geçerli olacak

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Bağışlara vergi indirimi uygulanacak! AFAD ve Kızılay bağışlarında geçerli olacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyaya, siyaset dünyası ve sendikalar başta olmak üzere çok sayıda kesim destek verdi. Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına, siyaset dünyası ve sendikalar başta olmak üzere her kesimden destek geldi.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

Ortak yayın, yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı yayınlandı.

AFAD VE KIZILAY YARDIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapılıyor.

Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılayın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor. Ayni bağışlar AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek. Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.

Türkiye Tek Yürek! Rekor miktarda bağış

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