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Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Depremde can kaybı yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Depremde can kaybı yükseldi

Son dakika haberleri... AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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