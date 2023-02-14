Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi
Kahramanmaraş depremlerini Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evinde yakalanan Barış Yılmaz depremin hemen ardından yaşanan paniği görüntüledi. Yılmaz, dehşet anını anlatan Barış Yılmaz, balkondan atlamak isteyen babasını son anda engellediğini söyledi.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 depremlerinden etkilenen ve can kaybının 3 bin 729'a ulaştığı Gaziantep'te depremi en şiddetli hisseden İslahiye ilçesi oldu.
İslahiye'de pazar yeri mevkiinde bulunan 6 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Barış Yılmaz isimli bir vatandaş, sallantının hemen ardından cep telefonu ile yaşanan panik anlarını görüntüledi. Görüntülerde yaşanan paniğin yanı sıra o anlarda yıkılan binalardan çıkan tozlar da yansıdı.
Deprem gecesinde çok korktuklarını anlatan Yılmaz, babasının ise birinci katın balkonundan atlamak istediğini son anda kendisinin engel olduğunu kaydetti.
Yılmaz, ''Uyanır uyanmaz babama doğru koştum. Babamın deprem korkusu olduğu için babamı kurtarmaya çalıştım. Birinci kattayız sebze pazarının olduğu bölgedeyiz. babam balkondan atlamak üzereyken, onu tuttum. Önceliğim babamı kurtarmak oldu. Hemen kendimizi dışarı attık. Hayatımız şerit gibi gözlerimizin önünden geçti'' dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...
- Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
- Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...
- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
- Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...
- Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
- Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...
- Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...
- 13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER