Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi

Yılmaz, ''Uyanır uyanmaz babama doğru koştum. Babamın deprem korkusu olduğu için babamı kurtarmaya çalıştım. Birinci kattayız sebze pazarının olduğu bölgedeyiz. babam balkondan atlamak üzereyken, onu tuttum. Önceliğim babamı kurtarmak oldu. Hemen kendimizi dışarı attık. Hayatımız şerit gibi gözlerimizin önünden geçti'' dedi.

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