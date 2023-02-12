İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar! 100 saati geçen süreler sonrası hayata tutundular! Deprem bölgesinde büyük mucizeler...

KÜÇÜK KIZ, "YADİGAR" İSMİNİ VERDİĞİ ELBİSESİNİN DE KURTARILMASINI İSTEDİ

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Mercan Sitesi enkazında çalışma yapan ekipler, yıkıntı altında bulunan 10 yaşında "Zeliha" isimli bir çocukla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından çocuk, enkazdan depremin 128'inci saatinde yaralı çıkarıldı. Kurtarma ekibinde yer alan Gölcük Donanma Komutanlığı personeli Ertuğrul Şaban Işık, 3 gündür kazı yaptıkları enkazda küçük kızın sesini duyduklarını, temasa geçtiklerinde Zeliha'nın kendilerine, "Abi beni kurtarın" diye seslendiğini belirterek, "Küçük kızı kurtarırken gardırobunda Yadigar ismini verdiği bir elbisesi varmış. Bizden onu da almamızı istedi. Bunu duyunca tabii duygusallaştık. Cihazları çalıştırırken 'Kolonu keseceğiz korkma dedik', o da bize 'Abi kolumu kesmeyin' dedi. Biz de korkmasın diye onu sakinleştirdik. Zeliha'yı gördükten sonra yarım saat içinde çıkardık. Kendisinde zarar yoktu." dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde yıkılan binada bir kişinin hayatta olduğunu belirleyen ekipler, yürütülen çalışma sonucu 6 yaşındaki Ayşe isimli kız çocuğunu enkazdan 129 saat sonra kurtardı.

Hatay Antakya'da, Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Gül Apartmanı'nın enkazında, Kore Cumhuriyeti'nden gelenlerin de bulunduğu ekiplerin çalışmalarıyla depremin 130'uncu saatinde 60'lı yaşlardaki Ümit Gülçiçek isimli kadın sağ çıkarıldı. Çankırı'dan gelen 112 Acil Servis personeli paramedik Salih Özen, "Teyzemize sağlık sorununun olup olmadığını sorduk. Daha sonra su ulaştırmaya çalıştık. Çok susadığını ve bize minnettar olduğunu söyledi. Yanında eşi var ama o vefat etmişti." dedi.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazından sesler duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ekipler, yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarmayı başardığı 5 aylık bebeği, sağlık ekiplerine teslim etti. Enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.