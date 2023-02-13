MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?
"MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgesi ve diğer illerdeki okulların tatil süresi uzatılmıştı. Bakan Özer yaptığı yeni açıklamayla birlikte, okulların açılış tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki, MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?
"MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili belirsizlik sürmeye devam ederken, hükümetin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki, MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?
BAKAN ÖZER'DEN OKULLARLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihine yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında şunları söyledi;
"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.
Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var."
10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya 'da ara tatil süreci uzatılmış oldu.
Deprem bölgesindeki okulların 1 Mart sonrasında tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kesin bilgi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında belli olacak.
DİĞER İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Özer, okullarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek."
Buna göre; Deprem bölgesinin dışındaki okullar 20 Şubat tarihinde eğitim öğretim hayatına devam edecek.
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