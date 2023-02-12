Asrın felaketinde 7.gün! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Kahramanmaraş depreminde dakika dakika gelişmeler...

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.