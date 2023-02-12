Asrın felaketinde 7.gün! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Kahramanmaraş depreminde dakika dakika gelişmeler...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yeni mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Depremin 7.gününde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. İşte dakika dakika gün içinde yaşananlar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
00.41 Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 140 saat geçmesinin ardından inanılmaz bir kurtuluş daha yaşandı. Ekipler 27 yaşındaki Muhammed'i 10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp sevinçle tekbirler getirdi. "Ben iyiyim" diyen Muhammed ise hayata el salladı.
00.01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
23.52 İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin tedavilerine yardımcı olmak üzere 11 kişiden oluşan acil durum tıbbi müdahale ekibini Türkiye'ye gönderdi.
23.43 Bakan Kurum: "10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi."
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