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149. saatte mucizenin adı “Mustafa”

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 08:57
Enkaz karanlığında hayat ışığında...  Hatay'da epilepsi hastası 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül 149 saat sonra enkazdan çıkarıldı. A Haber – ATV muhabiri Altay Altuğ o noktadan detayları aktardı.
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