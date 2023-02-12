Enkaz üzerinde siyaset yapanlara depremzedelerden mesaj var: Devletimiz bizi unutmadı

Sabah Gazetesi'nde yer alan şu şekilde:

Saat 06:00'yı gösteriyor. Mezopotamya ovası burası adeta. Göz alabildiğine dümdüz coğrafyada bir çadır gözümüze çarpıyor. Isınmak için ateş yakmışlar. Çadırın kapısında bir kadın "Oğlum hoş geldiniz, bizi uyku tutmadı" diyor. 3 metrekarelik çadırda 8 kişi yaşıyor. Başlıyoruz sohbete. Ben soruyorum onlar anlatıyor. "Eşimiz, dostumuz öldü, her şeyimiz yok oldu" diyorlar.

Evsiz kalmanın zorluğundan bahsediyorlar. Tam o anda 6 aylık bir bebek ağlamaya başlıyor. Annesi, Sıraç bebeğe kendi imkanlarıyla yaptığı mamadan verince yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Bir gün boyunca dert ortağı olduk onlarla. Konuştuk, dertleştik ve çaylarını içtik.