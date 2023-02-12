Enkaz üzerinde siyaset yapanlara depremzedelerden mesaj var: Devletimiz bizi unutmadı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkanlar yıkıldı. Ancak devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber oldu. Sayısız hava aracı ile yardımlar ücra noktalara kadar ulaşırken, çadırkentler, konteyner kentler kuruldu.
Giriş Tarihi: 12.02.2023
07:52
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkanlar yıkıldı. Ancak devlet tüm imkanlarıyla bölgede seferber oldu. Devlet yaraların sarılması için 1 yıllık acil kalkınma planı yapıyor. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan aile açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan şu şekilde:
Saat 06:00'yı gösteriyor. Mezopotamya ovası burası adeta. Göz alabildiğine dümdüz coğrafyada bir çadır gözümüze çarpıyor. Isınmak için ateş yakmışlar. Çadırın kapısında bir kadın "Oğlum hoş geldiniz, bizi uyku tutmadı" diyor. 3 metrekarelik çadırda 8 kişi yaşıyor. Başlıyoruz sohbete. Ben soruyorum onlar anlatıyor. "Eşimiz, dostumuz öldü, her şeyimiz yok oldu" diyorlar.
Evsiz kalmanın zorluğundan bahsediyorlar. Tam o anda 6 aylık bir bebek ağlamaya başlıyor. Annesi, Sıraç bebeğe kendi imkanlarıyla yaptığı mamadan verince yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Bir gün boyunca dert ortağı olduk onlarla. Konuştuk, dertleştik ve çaylarını içtik.
KİME YANAYIM ŞAŞIRDIM
Hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan aile, duygularını paylaştı.
"ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK; HATAY YENİDEN AYAĞA KALKACAK"
4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): "Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Ne yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız"
EL KADAR YAVRUMA ÜZÜLÜYORUM
Didem Akgün (33): "Ben kendimi idare ederim ancak el kadar yavruma üzülüyorum. Sıraç'ım daha çok küçük. Çadırımız soğuk oluyor. Devletimiz kısa sürede bize kolaylık sağlarsa çok mutlu olacağız"