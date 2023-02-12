Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra Adana’da jandarma ekipleri, depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için tahliyesine yardımcı oluyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri, kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana'dan ayrılmak isteyen depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Adana Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri, Adana'dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye'den Adana'ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.
Elbistan'da evi büyük hasar gören Eray Aygün, "Elbistan yerle bir. Beni kuzenim aldı buraya getirdi. Buradan Mersin'de yakınlarımızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Herkes büyük bir özveri ile çalışıyor. 10 ilde yaşanan bir deprem. Buradan jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak bölgeden ayrılacağız" diye konuştu.
Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, "Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerden gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz, ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri illerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkanları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor" dedi.
Jandarmada ekipleri depremzede çocukları da yalnız bırakmazken, aileler tahliye noktalarından jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak Adana'dan ayrılıyor. Bilal Şahin, "Deprem olduğundan beri gerek jandarmamız gerek AFAD olsun devletin tüm kurumları burada bizim hizmetimizde. Ben devletimiz ile gurur duyuyorum. Allah devletimize, Cumhurbaşkanına zeval vermesin" diyerek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...
- Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE, kira artış oranı...
- Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Ücretli öğretmenlik Şubat maaşları yatacak mı? Deprem tatilinde ücretli öğretmenlik maaşları kesilecek mi?
- EYT'nin akabinde tablo sil baştan değişti! 1999 öncesi ve sonrası 2000 - 2008 arası 48, 49, 50, 51 yaşla emeklilik tablosu güncellendi
- ZİLZAL (Zelzele) suresi MEALİ | Faziletleri neler? Türkçe anlamı nedir? Deprem anında okunur mu? Türkçe, Arapça okunuşu! DOĞAL AFETLERDEN KORUYAN DUA...
- Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
- İşsizlik ödeneği ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşsizlik maaşı yattı mı, ödendi mi? Sorgulama ekranı...
- E-Okul NAKİL ALDIRMA EKRANI 2023 | Deprem okul kaydı nakli nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Doğal Afet Nedeniyle Nakil aldırma başvuru...
- Masterchef Uğur Kardaş gözaltına mı alındı? Uğur Kardaş kimdir, tutuklandı mı?
- 2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM SON DUYURULAR!
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 11 Şubat Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?