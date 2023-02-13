Deprem bölgelerindeki vatandaşlara dikkat! TOKİ'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada deprem bölgelerinde inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının adı kullanılarak "yardım" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda vatandaşlar uyarıldı. İşte detaylar...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), deprem bölgeleri için inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının adı kullanılarak "yardım" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
TOKİ'den yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin meydana geldiği hatırlatıldı.
Depremzedelere yardım yapmak isteyen inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının iyi niyetleri suistimal edilerek, TOKİ yöneticilerinin ismi kullanılarak, "yardım talebinde" bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İdaremiz çalışanlarının herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları mümkün değildir. İnşaat yüklenicisi ve proje firmalarımızın güven ve iyi niyetlerini kullanarak menfaat temini amacı taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca TOKİ tarafından yardım toplanılmamakta olup, bu çalışma ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmektedir."
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