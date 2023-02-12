12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Son dakika haberine göre... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilde de 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA