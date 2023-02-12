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Okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat'ta okullar açılacak mı, uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

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Giriş: 12.02.2023 14:15
Son dakika haberine göre... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulunurken, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilde de 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.
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